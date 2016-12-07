Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты

Запах горячего хлеба – это запах детства. Купишь только что привезенную из пекарни буханку, вдохнешь ее аромат, и пока дойдешь до дома, почти половина съедена. Родители ругают, но снова и снова, вдыхая хлебный запах, не можешь отказать себе в удовольствии отщипнуть очередной кусочек...

А сегодня, кажется, что и хлеб не тот, и уминать его так быстро почему-то желания нет. Сохранить чувство детства, а главное, пользу хлеба — такую задачу перед своим коллективом поставил директор Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции Игорь Симоненко. Учебное заведение заключило соглашение о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом. Так на базе колледжа появился Центр здорового питания. Коллектив всей душой болеет за свою идею.

Заведует новой структурой Владимир Гапонов. С помощью неких обогатителей ему удалось выявить простую формулу идеального продукта, правда, увидеть результат труда на прилавках сейчас не получится. Корреспондент «Ставропольской правды» встретилась с Владимиром Ивановичем и разузнала секреты чудо-добавок, а заодно выяснила, почему полезные продукты не нашли поддержки у власть имущих.

И к нашей встречи Владимир Иванович подготовился основательно: взял документы, подтверждающие положительный результат исследований, наглядные материалы, где отражена вся польза обогащенных продуктов. Он сетовал на то, что сегодня тема здорового питания интересна многим, однако в его случае она не помогает покорить ставропольский рынок.

Двадцать лет он в разных должностях говорит о здоровом питании, а когда возглавил центр при колледже, вовлек в это дело и коллег, и студентов. Задача: чтобы выпускники не только умели правильно готовить вкусные продукты, но чтобы их еда была полезной для здоровья. Тема важная и интересная для всех, считает Гапонов. Сегодня люди начали интересоваться продукцией без лишнего жира, без ГМО, красителей и прочих искусственных ингредиентов.

…На нашу встречу в небольших емкостях Владимир Иванович принес те самые обогатители (порошки разного цвета) и, как оказалось, Америку не открыл: в одной – кальций (измельченная в порошок яичная скорлупа), в другом – белки сыворотки молока, в третьем – пищевые волокна (из пшеницы и яблока), в четвертом – биойод. Они, по словам ученого, могут добавляться в любые продукты, сделать их полезными и тем самым внести свою лепту в профилактику многих заболеваний. Эти здоровые компоненты ученый прежде всего мечтает увидеть в составе продуктов, входящих в детское питание.

– Еще в советское время министерство образования предлагало решить проблему анемии с помощью яблока и ржавого гвоздя. Сегодня эта история стала анекдотом: берешь яблоко, втыкаешь в него ржавый гвоздь, оставляешь эту «композицию» на сутки. Через день употребляешь яблоко. Таким способом ученые предлагали решить проблему анемии, – замечал В. Гапонов. – Мы же можем легко и просто устранить дефицит нужных организму веществ.

Сдоба «Переменка» появилась одной из первых, даже продавалась в сети ставропольских продуктовых магазинов, но большого интереса не вызвала. Точнее, вызвала, но ненадолго.

– Я лично рекламировал продукцию, проводил дегустации в магазинах. Тогда люди брали, прямо расхватывали. Перестал рассказывать – перестали покупать, – делился ученый. – И между прочим, цена «Переменки» не аховская (на один рубль дороже), качество не хуже, а пользы намного больше, чем от аналогичной продукции. В состав выпечки входят полноценные животные белки, железо, йод, кальций, пищевые волокна. Сто граммов такого хлеба удовлетворяет на 20 – 40 процентов суточную норму в микроэлементах. Невольно вспоминаю свое детство: учился в школе в послевоенное время, страна была бедной. Но всем детям каждый день давали стакан молока и булочку. Если бы тогда кто-то создал подобный продукт, завтра бы все дети страны ели «Переменку». Хочется сказать и об опыте Японии. Там в 1980 году прошлого столетия приняли программу по оздоровлению нации, четко расписали: каждый ребенок должен получать определенное количество полезных элементов. Почему тамошние дети должны быть здоровыми, а наши нет? А кто будет в армии служить, науку продвигать? 30 – 40 процентов первоклассников уже имеют проблемы со здоровьем. А выходят из школы совершенно здоровыми только три процента. Если мы с душой будем подходить к делу, понимать, насколько это важно, — будет результат.

Авторы добавок не стали ограничиваться лишь теоретическими знаниями, получив все разрешения от двух региональных министерств – образования и здравоохранения, кормили полезными булочками и хлебом школьников. В течение двух месяцев каждый день ребятня уплетала вкусную научную разработку. Результат оказался положительным: мониторинг по гемоглобину и йоду показал, что количество полезных веществ у испытуемых прибавилось, хотя изначально организм испытывал дефицит. Дети чувствовали себя лучше, успеваемость повысилась, физические способности улучшились, рассказывал Владимир Гапонов.

Справедливости ради нужно сказать, что в копилке у ученых не только положительные результаты в изготовлении хлебобулочных изделий. Гемоглобин — еще одна добавка, которая попала в их поле зрения и также подарила хорошие результаты. Пошли по той же схеме: изучили свойства крови крупного рогатого скота, сделали порошок, создали продукт по определенной технологии (гематоген), предложили попробовать детям. Получили результат. В итоге руководители министерств образования и здравоохранения дали рекомендации поставлять батончики в школы. Но рекомендация не стала поводом для действий.

Одну из причин невозможности присутствовать на рынке Владимир Гапонов называет финансовую, а куда ж без нее? Но при этом затрагивает и вопросы менталитета нашего народа: россияне так устроены, что начинают думать о своем здоровье, когда уже проблема приобретает реальные черты. Однако функциональные добавки могут совершить настоящий прорыв в профилактике многих заболеваний. Создание здоровых продуктов — это важная социальная задача, потому что находится на стыке трех национальных проектов: демографии, здравоохранения и образования. В. Гапонов также заявляет: его команда готова предложить продукцию, сделанную по уникальной рецептуре, для широкой реализации в торговой сети Ставрополя, а со временем и края.

http://www.stapravda.ru/20161207/uchenye_iz_stavropolya_znayut_kak_sozdat_zdorovye_produkty_98618.html