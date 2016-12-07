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7 декабря 2016 г.

Ставропольский школьник стал победителем конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

Сергей Давыдченко

Победителем 17-го Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в номинации «фортепиано» стал 12-летний Сергей Давыдченко из станицы Александрийской Георгиевского района. Победу нашему юному земляку отдали признанные мэтры авторитетного жюри. Кроме того, воспитанник Минераловодской детской школы искусств им. Д. Кабалевского завоевал еще и приз зрительских симпатий. Это поистине безоговорочная победа многообещающего виртуоза, ученика педагога Татьяны Левадней. Как сообщают организаторы конкурса, теперь у каждого из финалистов впереди концертный тур по городам России и мира. Между прочим, за историю существования «Щелкунчика» это второй победитель — ставрополец. На самом первом конкурсе в 2000 году также в номинации «фортепиано» золото досталось уроженцу Ставрополя Владимиру Румянцеву, ныне известному музыканту ансамбля «Русская рапсодия», концертмейстеру, лауреату международных конкурсов.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/stavropolskiy_shkolnik_stal_pobeditelem_konkursa_yunykh_muzykant_98629.html
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