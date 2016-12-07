Ставропольские самбисты успешно выступили на первенстве СКФО во Владикавказе

Во Владикавказе состоялись первенства СКФО по самбо среди юниоров и юниорок 18-19 лет и юношей и девушек 16-17 лет, являющиеся отборочными соревнованиями к первенству России. Наши земляки выступили достойно: в возрастной группе 18-19 лет первенствовали Елизавета Носова (в весе до 68 кг) и Маргарита Зацепилова (до 72 кг); третьи места заняли Рамзан Самбиев (до 82 кг) и Магомед Сусулов (до 90 кг). В возрастной группе 16-17 лет лучшими стали Рамазан Бардаков (до 90 кг), Алина Волобуева (до 44 кг) и та же Елизавета Носова (до 68 кг). Второе место у Анзора Унарокова (свыше 90 кг), а третьими стали Сергей Ревтор (до 70 кг) и Макар Сидорков (до 90 кг).

http://www.stapravda.ru/20161207/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_pervenstve_skfo_vo__98616.html