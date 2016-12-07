Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
7 декабря 2016 г.

Ставропольские самбисты успешно выступили на первенстве СКФО во Владикавказе

Во Владикавказе состоялись первенства СКФО по самбо среди юниоров и юниорок 18-19 лет и юношей и девушек 16-17 лет, являющиеся отборочными соревнованиями к первенству России. Наши земляки выступили достойно: в возрастной группе 18-19 лет первенствовали Елизавета Носова (в весе до 68 кг) и Маргарита Зацепилова (до 72 кг); третьи места заняли Рамзан Самбиев (до 82 кг) и Магомед Сусулов (до 90 кг). В возрастной группе 16-17 лет лучшими стали Рамазан Бардаков (до 90 кг), Алина Волобуева (до 44 кг) и та же Елизавета Носова (до 68 кг). Второе место у Анзора Унарокова (свыше 90 кг), а третьими стали Сергей Ревтор (до 70 кг) и Макар Сидорков (до 90 кг).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161207/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_pervenstve_skfo_vo__98616.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Спорт
Ставропольские самбисты успешно выступили на первенстве СКФО во Владикавказе
Инвалид без рук и ног занял 2-е место по отжиманию в спартакиаде
Спартакиаду «Спорт для жизни» провели в День инвалидов в Невинномысске
В День хоккея пять детских команд сразились на льду Невинномысска
Ставропольские спортсмены привезли награды «Турнира чемпионов» по вольной борьбе
Республика Северная Осетия-Алания
ВТБ профинансировал крупнейшего производителя колбасной продукции на территории РСО – Алания
Победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец» наградили во Владикавказе
В Северной Осетии открыли школу шахмат имени Анатолия Карпова
Беслан 12 лет спустя после трагедии – воспоминания очевидцев
В Северной Осетии открылась новая школа

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!