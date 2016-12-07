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7 декабря 2016 г.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены стрелять в дебоширов в кафе под Ставрополем

В одном из заведений общественного питания неподалеку от Ставрополя трое посетителей дебоширили. По сигналу тревоги туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю.

Как рассказали в пресс-службе управления, законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий граждане проигнорировали, стали вести себя агрессивно. А потом и вовсе напали на стражей правопорядка. Они, подчеркнул собеседник «СП» в управлении Росгвардии, пытались завладеть табельным оружием и специальными средствами. Сотрудники применили табельное оружие, произведя один предупредительный выстрел в воздух, а потом – по конечностям.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего граждане были доставлены в медучреждение, отмечают в пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

В самом управлении проводится служебная проверка. Руководство краевого управления Росгвардии контролирует ситуацию и проведение проверки.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161207/sotrudniki_rosgvardii_byli_vynuzhdeny_strelyat_v_deboshirov_v_ka_98628.html
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