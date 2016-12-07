«Собачьи» деньги в Пятигорске так и не дошли до безнадзорных животных

«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» – строки, написанные Юнной Мориц в 1979 году, не утратили своей актуальности и сегодня.

Фото: из архива газеты «СП»

Напомню, от этой самой неправильной жизни, «когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке, собака хватает зубами за пятку, собака съедает гpажданку лошадку и с ней гpажданина кота». И далее по тексту.

Мы дошли до жизни такой, что на обустройство собак-сирот стали выделять из бюджета деньги. Потому что «пpекpасна собака, сидящая в будке, у ней pасцветают в душе незабудки...». Все мы это понимаем. И защитники бездомных собак. И те, кто их просто боится на городских и сельских улицах.

Так вот. Из бюджета Ставропольского края властям Пятигорска еще в декабре прошлого года были выделены деньги «на осуществление отдельных государственных полномочий края по отлову и содержанию безнадзорных животных» на 2016 год в сумме 1,8 миллиона рублей. Средства поступили 24 февраля 2016 года. Главный распорядитель – муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

Дальше бюрократические колесики закрутились. Начальник управления архитектуры Е. Пантелеев издает приказ, которым полномочия заказчика по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных возлагает на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска», где начальником служит Ю. Дворников. Именно оно получило деньги и должно было осуществить работы по основному мероприятию «Улучшение экологии окружающей среды» подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды».

Видите, как все по-государственному задумано. Тут тебе и программа, и подпрограмма, и основное мероприятие. Бумаги одной сколько изведено! И все это для того, чтобы ставшая некусачей собака никого не хватала зубами за пятку, не ела гpажданку лошадку и гpажданина кота... И наступила бы в отдельно взятом городе Пятигорске благодать, «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна, а в желудке сосиска, и каждому ясно, что эта собака не кpуглая сиpота».

Не срослось! И выяснила это прокуратура Пятигорска. Надзорное ведомство констатировало: мероприятия по проведению конкурса на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных начали проводиться только в сентябре. Например, извещение о проведении электронного аукциона на официальном сайте закупок появилось только 21 сентября, то есть «родили» его чиновники, как и полагается, почти через 9 месяцев с начала года.

Объявленный заказчиком электронный аукцион был признан несостоявшимся, потому что «не поступила ни одна заявка». Более того, после несостоявшегося аукциона управление по делам территорий города Пятигорска не провело конкурс путем запроса предложений или каким-то иным способом, как положено по закону. Эта ситуация длится до сих пор. То есть никакие дальнейшие действия, направленные на заключение муниципального контракта, заказчик не проводит. Сидит на собачьих деньгах. И все. А, по большому счету, в действиях пятигорских властей – и надзорное ведомство это зафиксировало – налицо нарушения Бюджетного кодекса РФ, выразившиеся, как принято говорить, в необеспечении результативности использования бюджетных ассигнований.

И от такого пренебрежения к предназначенным для них деньгам беспризорные собаки в Пятигорске по-прежнему ведут несчастную бродячую жизнь. А, как утверждает Юнна Мориц, «собака несчастная очень опасна. Поэтому лает она как собака, поэтому злая она как собака, и каждому ясно, что эта собака всех без разбору грызет». Вот бы, как собака, грызла совесть пятигорских чиновников!

Не надеясь на чью-то совесть, прокурор Пятигорска в представлении главе города Л. Травневу потребовал: безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры города, устранить нарушения, причины и условия, им способствующие, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

http://www.stapravda.ru/20161207/sobachi_dengi_v_pyatigorske_tak_i_ne_doshli_do_beznadzornykh_zhi_98610.html