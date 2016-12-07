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7 декабря 2016 г.

Новый состав крайизбиркома приступил к работе на Ставрополье

Первое заседание нового состава крайизбиркома состоялось в здании правительства края в среду.

В мероприятии в режиме видеоконференции принял участие член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса Евгений Колюшин.

Также в заседании участвовали губернатор региона Владимир Владимиров, главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Ушаков, зампред Думы СК Александр Кузьмин, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Ставропольском крае, органов государственной власти Ставропольского края, региональных отделений политических партий.

Надо отметить, что нынешний состав крайизбиркома – на 50% новые в избирательной комиссии люди. Такой подход хорош тем, что сохранена преемственность – новому составу не придется изобретать свой «велосипед»: более опытные коллеги всему научат и все объяснят. А с другой стороны «новая кровь» позволит не застаиваться краевому избиркому, не костенеть в раз и навсегда выработанных подходах к работе. Всего в комиссии будет работать 14 человек с правом избирательного голоса, 7 из которых назначены губернатором, и 7 – Думой края. В новом составе избирательной комиссии будут работать представители 10 партий, из которых только 4 – парламентские.

Поздравляя новый состав комиссии с началом работы, губернатор края сказал:

– Хочу подчеркнуть значимость сегодняшнего момента. В этом составе в будущие 5 лет вам предстоит защищать избирательные права наших граждан. Избирательный процесс должен идти по пути все большей конкуренции, открытости и легитимности, к этому нас призывает и президент страны. Поэтому хочу пожелать вам настоящей, честной работы, которая поможет завоевать доверие жителей края.

На повестке дня стояли вопросы окончательного формирования нового состава комиссии, а именно избрания из ее членов своего руководства – председателя, его заместителя и ответственного секретаря.

Кандидатуру председателя краевого избиркома по закону предлагает ЦИК.

Евгений Колюшин рассказал, что на последнем заседании этого органа была одобрена кандидатура прежнего главы избирательной комиссии Ставропольского края – Евгения Демьянова:

– У Евгения Викторовича два образования, в том числе юридическое, он руководит краевым избиркомом уже более 5 лет, – отметил член ЦИК. – За это время избирательной комиссией Ставропольского края было проведено много выборов. А выборы это всегда конфликт. Всегда есть недовольные. Но комиссия Ставрополья всегда адекватно и оперативно реагирует на любую спорную ситуацию, касающуюся выборов. Поэтому с чистой совестью выполняю поручение ЦИК, называя эту кандидатуру.

После своего избрания, Евгений Демьянов в свою очередь предложил кандидатуры прежнего зампреда крайизбиркома Степана Липирова и прежнего ответственного секретаря Ольгу Мальцеву.

Все три процедуры избрания осуществлялись сначала путем тайного голосования членов крайизбиркома, а затем их явного голосования за принятие соответствующего постановления. Весь новый состав, за минусом одного отсутствующего единогласно проголосовал за предложенные ему кандидатуры.

Говоря о ближайших планах работы краевого избиркома его вновь избранный председатель рассказал, что в будущем году на Ставрополье в 100 муниципалитетах пройдут выборы, также предстоит участие в федеральных выборах и подготовка к главным выборам страны – избранию президента России.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161207/novyy_sostav_krayizbirkoma_pristupil_k_rabote_na_stavropole_98630.html
Фотография к статье Новый состав крайизбиркома приступил к работе на Ставрополье
Новый состав крайизбиркома приступил к работе на Ставрополье
Новый состав крайизбиркома приступил к работе на Ставрополье
Фото пресс-службы губернатора СК
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