Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий

Ставрополь готовится к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова. Для жителей и гостей столицы края подготовлена яркая программа. В числе мероприятий – интересные выставки и театрализованные представления, многочисленные игровые программы на открытых площадках города, кинопоказы, хороводы около елочки и, конечно, встречи с волшебным Дедом Морозом.

12 декабря в краевой центр приедет Всероссийский Дед Мороз. Он поздравит детвору с наступающими праздниками и передаст полномочия Ставропольскому Деду Морозу. 16 декабря на площади Ленина состоится официальная церемония открытия новогодних праздничных мероприятий в городе. А уже на следующий день, 17 декабря, здесь же откроется резиденция Деда Мороза. Зимний волшебник «принимает» гостей вплоть до 6 января 2017 года.

В главную праздничную ночь года – с 31 декабря на 1 января – на площади Ленина развернется развлекательная программа под названием «Новогодняя киноночь». Ждут гостей и в парке культуры и отдыха «Победа», где после боя курантов начнется большой праздник «В Новый год всех счастье ждет».

Рождество Христово в Ставрополе традиционно отметят народными гуляниями. В полдень 7 января всех ставропольцев приглашают принять участие в театрализованной программе «Рождественские гуляния».

А в дни новогодних каникул – с 27 декабря по 8 января – в городе пройдет кинофестиваль «Новогодняя сказка». Детвору приглашают посетить дома культуры и киноклубы, где покажут мультики и художественные фильмы.

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Программа городских мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова в Ставрополе

5 декабря – 30 декабря

Городской конкурс «Арт-ёлка». Официальный сайт администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.

5 декабря – 8 января

Работа городской Новогодней почты Деда Мороза. Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

8 декабря

11.00 Праздничный концерт «Новогодние аккорды» театра-студии «Сольвейг» и детского фольклорного ансамбля «Багатица». Детский центр «Орленок», ул. Бруснева, 2/3 а.

12 декабря

15.00 Торжественная встреча Главного Деда Мороза из Великого Устюга «К нам из Устюга приехал настоящий Дед Мороз!». Открытая площадка перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

16 декабря

17.00 Официальная церемония открытия новогодних праздничных мероприятий в городе Ставрополе. Площадь Ленина.

17 декабря

19.00 Спектакль «Снегурочка» театральной студии «Кредо». Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.

18 декабря

15.00 Праздничный концерт «Музыкальный серпантин» Камерного ансамбля «Элегия» Концертно-творческого объединения «Аккорд». Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-117.

19 декабря

10.30 Новогоднее музыкально-театрализованное представление «Зимняя сказка». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

19 – 22 декабря, 26 – 30 декабря, 3 – 5 января

10.00, 12.00 Хоровод вокруг елки «Однажды в тридевятом царстве, в морском государстве…». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

19 – 22 декабря, 26 – 30 декабря, 3 – 6 января

11.00 Кукольный спектакль детского театра кукол «Новогодняя история потерянной игрушки». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

19 декабря – 15 января

Выставка живописи «Новый год как сказка». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

20 декабря

14.00 Новогоднее музыкально-театрализованное представление «Зимняя сказка». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

17.00 Праздничный концерт «Новогодний пассаж». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231 а.

22 декабря

18.30 Праздничный концерт «С Новым Годом!» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» Концертно-творческого объединения «Аккорд». Органный зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

23 декабря

15.00 Новогодний спектакль «Русалочка». Детская школа искусств № 2, ул. Суворова, 3.

23 декабря – 29 декабря

10.30 Театрализованное представление «Раз в году под Новый год». Центр детского творчества Промышленного района, просп. Юности, 20.

24 декабря

08.00 Праздничная ярмарка «Новогодний базар». Площадь Ленина.

Праздничная игровая программа «Новый год на порог».

10.00, открытая площадка, просп. Юности, 20.

11.00, открытая площадка, ул. Доваторцев, 53/3.

12.00, открытая площадка, ул. Доваторцев, 86/1, 2.

13.00, открытая площадка, ул. Родосская, 5.

14.00, открытая площадка, ул. Пирогова, 22.

15.00, открытая площадка, просп. Ворошилова, 11/1.

11.00 Новогодний семейный турнир по шахматам. Клуб «Белая ладья», ул. Морозова, 104.

12.00 Театрализованная программа «Тайны зимнего леса». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

Новогоднее представление «Веселый хоровод».

13.00 сквер на пересечении улиц Чехова – Мимоз.

15.00 открытая площадка, ул. Магистральная, 16/1.

18.00 Ледовое шоу. Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

19.00 Праздничный бал «Викторианская эпоха» школы старинного танца «Amoroso». Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.

24 – 25 декабря

10.00 Первенство города Ставрополя по боксу. Средняя общеобразовательная школа № 29, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49.

11.00 Открытое первенство города Ставрополя по бадминтону. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь», ул. 50 лет ВЛКСМ, 49.

11.00 Открытое первенство города Ставрополя по современному пятиборью. Физкультурно-оздоровительный комплекс Ставропольского государственного медицинского университета, ул. Тухаческого, 2.

24 – 25, 27 – 30 декабря

Танцевально-акробатическое шоу «Новогодняя история о холодном сердце или тайна серебряной перчатки». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

24 декабря, 13.00

25 декабря, 10.00, 13.00.

27 декабря, 13.00.

28 декабря, 10.00.

29 декабря, 13.00.

30 декабря, 10.00.

25 декабря

10.00, 11.00, 12.00 Музыкально-театрализованное представление «Новогодний хоровод». Органный зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

Праздничная игровая программа «Здравствуй, Дедушка Мороз».

10.00, открытая площадка, ул. 45 параллель 3/1.

11.00, открытая площадка, площадь 200-летия.

12.00, открытая площадка, ул. Краснофлотская, 46.

13.00, открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1.

14.00, открытая площадка, ул. Доваторцев, 46/3.

Праздничное театрализованное представление «Дед Мороз и все, все, все!».

11.00, открытая площадка, ул. Пригородная, 215/1.

11.00, открытая площадка, ул. Октябрьская, 186/2.

13.00, открытая площадка, пр. Чапаевский, 21.

15.00 Праздничный концерт «Музыка новогоднего волшебства» Камерного ансамбля «Элегия» Концертно-творческого объединения «Аккорд». Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-117.

17.00 Праздничный концерт «Рождественские встречи» Камерного хора «Кантабиле» и солистов Концертно-творческого объединения «Аккорд». Картинная галерея пейзажей П.М. Гречишкина, ул. Морозова, 12.

17.30 Праздничная программа «Новогодняя танцплощадка». Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.

26 декабря

17.00 Открытие городской выставки-конкурса рисунков и дизайн-проектов «В преддверии волшебства». Детская художественная школа, ул. Дзержинского, 133.

18.00 Театрализованная программа «Новогодний марафон». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

26, 28 – 30 декабря, 5 января

14.00 Музыкальное шоу «Волшебные валенки Деда Мороза». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

27 декабря

11.00 Городской фестиваль исполнительского мастерства детей с ограниченными физическими возможностями «Лучик надежды». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231 а.

27 декабря – 15 января

Городская выставка-конкурс рисунков и дизайн-проектов «В преддверии волшебства». Детская художественная школа, ул. Дзержинского, 133.

28 декабря

15.00 Развлекательная программа «Как-то раз под Новый год». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

29 декабря

12.00 Театрализованная программа «Дед Мороз всех зовет вместе встретить Новый год!». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

15.00 Развлекательная программа «У леса на опушке». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

31 декабря – 1 января

22.00 - 02.00 Развлекательная новогодняя программа «Новогодняя киноночь». Площадь Ленина.

1 января

01.00 Праздничная программа «В Новый год всех счастье ждет». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

3 января

10.00 Городские соревнования по дуатлону. Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

5 января

11.00 Новогодний праздник «Маскарадная пора». Центр детского творчества Промышленного района, просп. Юности, 20.

14.00 Концертная программа «Когда часы 12 бьют!». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

14.00 Праздничная программа «В целом мире торжество – к нам приходит Рождество». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

7 января

12.00 Театрализованная программа «Рождественские гуляния». Площадь Ленина.

10 января

17.00 Праздничный концерт «Рождественский фестиваль». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231 а.

12 января

18.30 Праздничный концерт «Музыка Рождества» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» Концертно-творческого объединения «Аккорд». Органный зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

Кинофестиваль «Новогодняя сказка»

27 – 31 декабря

10.00, 12.00 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

30 – 31 декабря

13.00 Художественный фильм «Золотая рыбка в городе N». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

30 – 31 декабря

13.00, 16.00 Мультфильм «Тайна снежной королевы». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

31 декабря

12.00 Мультфильм «Когда зажигаются елки». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

2 – 4 января

12.00 Мультфильм «Иван-царевич и Серый волк». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

3 – 4 января

13.00, 16.00 Художественный фильм «По щучьему веленью». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

3 – 5 января

10.00, 12.00 Художественный фильм «Кон Тики». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

13.00 Мультфильм «Снежная королева». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

5 – 6 января

12.00 Мультфильм «Снегурочка». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

5 – 7 января

13.00, 16.00 Мультсборник русских сказок «Высокая горка». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

6 – 7 января

10.00, 12.00 Мультфильм «Тайна снежной королевы». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

6 – 8 января

13.00 Мультфильм «Карлик Нос». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

7 января

12.00 Мультфильм «Новогодние приключения двух братьев». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

8 января

12.00 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

Работа резиденции Деда Мороза на площади Ленина

17 декабря – 12.00 – 16.00

18 декабря – 12.00 – 16.00

23 декабря- 17.00 – 19.00

24 декабря – 12.00 – 16.00

25 декабря – 12.00 – 16.00

30 декабря -17.00 – 19.00

02 января – 12.00 – 16.00

03 января – 12.00 – 16.00

04 января – 12.00 – 16.00

05 января – 12.00 – 16.00

06 января – 12.00 – 16.00

http://www.stapravda.ru/20161207/novyy_god_i_rozhdestvo_2017_v_stavropole_programma_prazdnichnykh_98642.html