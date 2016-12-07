На Ставрополье ожидаются усиление ветра и метель

МЧС Ставрополья предупреждает о том, что 8 – 10 декабря на территории края ожидается сильный порывистый ветер, метель, на дорогах гололедица, снежный накат. В связи с неблагоприятными погодными условиями, существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.

В частности, днем 8 декабря прогнозируются порывы западного ветра до 15 м/с. 9 декабря северо-западный ветер усилится до 16-21 м/с, в отдельных пунктах разыграется метель. 10 декабря порывы северо-западного ветра достигнут 19-24 м/с.

11-14 декабря природные и природно-техногенные ЧС не прогнозируются.

http://www.stapravda.ru/20161207/na_stavropole_ozhidayutsya_usilenie_vetra_i_metel_98636.html