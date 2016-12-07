Лихачество за рулем на Машуке: дрифт между жизнью и смертью

В Сети появилось видео беспрецедентного лихачества за рулем: обкатать зиму не где-нибудь, а на горе Машук, да еще в ночное время выехали молодые автолюбители Пятигорска. Нарушив ПДД и въехав под запрещающий знак, три автомобиля отечественного производства «ВАЗ 2107» несутся к вершине по заснеженной винтовой дороге (там даже солнечным летним днем двигаться лучше не спеша!). Их постоянно заносит на поворотах, и в конце концов автомобиль, из которого велась съемка, буквально влетает в придорожное дерево.

Надо сказать, это никому не нужное геройство вызвало справедливое осуждение масс, ибо в отличие от нормального дрифта, как серьезного спорта, подобные импровизации на трассе чаще всего имеют весьма печальный финал — переломанные ребра и пр., реанимационное отделение, слезы родственников, долгое лечение, иногда — инвалидность, а то и хуже. Когда траурная процессия идет за закрытым гробом...

Очень хочется надеяться, что выложенные видеокадры заставят многих задуматься: «Кто я на дороге?».

http://www.stapravda.ru/20161207/likhachestvo_za_rulem_na_mashuke_drift_mezhdu_zhiznyu_i_smertyu_98631.html