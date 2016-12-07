Конкурс красоты «Миссис-2016» провели в Ипатовском районе

В Ипатово состоялся второй районный конкурс красоты «Миссис-2016». Учредителем его выступила администрация Ипатовского муниципального района, а все организационные и творческие задачи взяли на себя сотрудники культурно-досугового центра и Дома культуры. На празднике присутствовало не только руководство города и района, но и высокий гость из краевой столицы – депутат Думы Ставропольского края Николай Новопашин.

На сцене участницы от 28 до 39 лет, которым предстоит пройти пять непростых этапов, чтобы жюри смогло назвать среди них самую умную, красивую и интересную, словом, королеву.

Первый этап – так называемая визитка, каждая из участниц должна в течение трех минут представить краткую, но интересную презентацию о себе. После этого они должны были на деле продемонстрировать свои таланты – к примеру, в конкурсе «Киноперсона». И вот на сцене словно сошедшие с большого экрана герои: потешная девушка Марфуша из сказки «Морозко», энергичная Баба-яга – обеих мастерски сыграла Елена Цыбулина из села Большая Джалга, а также сцены из фильмов «Карнавал», «Бриллиантовая рука», «Табор уходит в небо», «Ах, водевиль, водевиль…».

Много аплодисментов выпало на долю жительницы поселка Большевик Жанны Кимсас: как человек творческий и увлеченный, она привлекла к подготовке к конкурсу и родителей. А для участницы из поселка Советское Руно Натальи Калиберда помощницей на сцене и главным источником вдохновения стала ее дочь.

Интересным было домашнее задание «Любая женщина, как время года!».

Каждая участница должна представить свое любимое время года, а по сути, то, с которым она себя ассоциирует. Конечно же, ни один сезон не остался без внимания. Еще один этап конкурса под названием «Любовь и магия». Жюри было предложено оценить кулинарное искусство участниц, в том числе магическое зелье любви от самой Бабы-яги. Заключительный этап праздника обаяния и красоты – дефиле в вечерних платьях.

В этот вечер зрители, они же болельщики, увидели много вокальных и хореографических номеров, и не только в исполнении конкурсанток. Украсили праздник своими талантами местные знаменитости Андрей Савельев, Салим Кумыков и другие.

Самый торжественный момент – объявление мнения многочисленного и компетентного жюри. В его составе и руководители, и краевой депутат, активисты общественной жизни, спонсоры. Конечно же, волнуются все, в том числе многодетная мама из поселка Красочного Любовь Сурикова, воспитатель из Кевсалы Ирина Сухарева, специалист по кадрам из Ипатово Надежда Гладкая.

Впрочем, волнение Надежды сменилось большой радостью – именно она стала обладательницей звания «Миссис-2016». Главный приз и корону вручили ей председатель жюри глава администрации Ипатовского муниципального района Сергей Савченко и победительница прошлогоднего конкурса «Миссис-2015» Инна Несоленая. Корона королевы красоты – еще одна достойная награда для Н. Гладкой, самобытной вокалистки, победительницы большого количества районных конкурсов исполнителей. Она считает, что главные принципы в жизни – это честность, искренность и дружба.

Всем участницам конкурса были вручены подарки от организаторов мероприятия.

http://www.stapravda.ru/20161207/konkurs_krasoty_missis2016_proveli_v_ipatovskom_rayone_98585.html