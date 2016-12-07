Как вернуть деньги, если банковский вклад не был учтён

ЗАКОНный интерес

Уже не первый год в нашей стране ведется масштабная разъяснительная работа по поводу защиты средств банковских вкладчиков.

Главный тезис на фоне серьезной зачистки рынка сводится к тому, что можно быть спокойным за свои кровные, если банк является участником системы страхования вкладов. Список таковых легко найти в Интернете. Однако совсем немного говорится о том, что делать, когда у банка отозвана лицензия, а вкладчиков попросту не оказывается в реестрах либо за ними числятся суммы в разы меньше, чем были изначально вверены на хранение. Подобные скандальные случаи, к сожалению, встречаются не так уж редко.

Как действовать в подобных ситуациях? Можно ли рассчитывать на возврат денег? На эти вопросы отвечает постоянный эксперт нашей правовой рубрики Роман Савичев, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ» (по версии ежегодного рейтинга «Право.ru-300» признано одним из крупнейших в России).

– Действительно, в прессе можно найти истории пострадавших банковских вкладчиков, чьи фамилии отсутствовали в реестрах или кто держал на счетах приличные суммы, однако получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) копейки, – говорит Р. Савичев. – В каких-то случаях это могут быть чисто технические ошибки, но чаще всего вклады, фиксировавшиеся только в «тетрадках» и проводившиеся мимо кассы, явно связаны с мошенническими схемами. Ведь чистка, которую сейчас ведет Центробанк, не случайна и направлена как раз против «серых» банков, выводящих средства и фальсифицирующих отчетность. И здесь, к сожалению, клиент практически беззащитен. Он не может заранее проверить, не является ли работник банка мошенником или есть ли у сотрудника полномочия принимать деньги. Впрочем, по большому счету, неизвестно также и то, насколько добросовестно банк впоследствии будет вносить данные о клиенте в реестр.

Ясно одно: добиться справедливости пострадавшие могут, только обратившись к Фемиде. Без соответствующего судебного решения АСВ не может включить человека в реестр вкладчиков банка, у которого отозвана лицензия, и выплатить страховку. Но, безусловно, голословных утверждений не примет и суд. Потому лучше постараться собрать максимальный пакет первичных документов, подтверждающих внесение денег в кассу банка. Прежде всего это договор банковского вклада, а также приходный кассовый ордер. Кроме того нелишними будут платежные поручения и чеки из банкомата. А у временной администрации банка, которая всегда назначается после отзыва лицензии, можно запросить документы, которые подтвердили бы движение денег по счетам.

Копии всех этих документов для начала потребуется приложить к заявлению, отправляемому в АСВ, о включении в реестр или увеличении суммы выплаты. Зачастую агентство отвечает отказом, причем формально это в рамках закона. С этим отказом и придется идти в суд. Правда, призываю прислушаться к совету: лучше к разбирательству подключить квалифицированного юриста, все же тягаться с государственной корпорацией рядовому человеку будет крайне непросто. Напомню, что в гражданских спорах презумпции невиновности нет.

При этом ваши шансы однозначно увеличатся (а расходы на ведение разбирательства, напротив, сократятся), если будет подан коллективный иск от нескольких вкладчиков, оказавшихся в одинаковой ситуации. Ведь на практике мы видим, что если банкиры и «химичили», то страдают не единицы, а как минимум десятки клиентов. При подтверждении их требований судебным вердиктом агентство включает заявителей в реестр.

Отмечу, что положительная судебная практика по таким делам есть: люди сумели обосновать и доказать факт того, что оформляли вклады, по ним осуществлялись операции, а банк являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, выплата компенсации не должна зависеть от того, учел ли банк эти деньги в своей собственной системе. Правда, стоит сказать, что суд может занять и другую позицию, особенно если вклад был открыт или операции по нему совершались аккурат перед отзывом лицензии у банка. Это может быть расценено как фальсификация с целью получения выплаты.

К слову, есть мнение, что такой неразберихи с реестрами вкладчиков некоторых банков вполне можно было бы избежать, если бы на сайте АСВ была информация о них. Тогда человек мог бы легко проверить, застрахован ли конкретно его вклад. Конечно, классический совет заключается и в том, что при оформлении договора с банком нужно внимательно читать его текст. Хорошо с той или иной регулярностью отслеживать движение средств, запрашивая эту информацию в банке. Лучше всего, если на выписке (таковая тоже станет доказательством в суде) будет печать и подпись сотрудника банковского подразделения. Их отсутствие должно вас как минимум насторожить.

При том что все большую популярность набирают так называемые интернет-вклады, не ленитесь делать и сохранять принтскрины своих сбережений, формировать электронные выписки.

И напоследок. Не верьте красивым обещаниям баснословных процентов. Старайтесь доверять свои финансы проверенным банкам, обладающим хорошей деловой репутацией.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/kak_vernut_dengi_esli_bankovskiy_vklad_ne_byl_uchten_98597.html