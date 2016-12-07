Как считают бюджетные деньги в Ставропольском крае

В преддверии Дня российского казначейства, ежегодно отмечаемого 8 декабря, о наиболее актуальных направлениях деятельности и новых функциях ведомства нашему корреспонденту рассказал руководитель управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю И. Тапсиев.

– Всем известно, насколько непростая сегодня ситуация с бюджетом. Поэтому основные задачи, поставленные Минфином России перед Федеральным казначейством, нацелены прежде всего на эффективное расходование каждого бюджетного рубля. Такой инструмент, как механизм финансирования «под фактическую потребность», стал теперь принципом предоставления средств федерального бюджета. Это касается не только финансирования расходов федеральных бюджетополучателей. В этом году все субсидии, субвенции и иные трансферты передаются из федерального бюджета бюджету субъекта РФ только в размере фактической потребности. Этот принцип широко применяется и в новом инструменте организации исполнения бюджета – казначейском сопровождении госконтрактов.

– Игорь Сергеевич, в настоящее время в прессе бурно обсуждается этот новый механизм. Оценки неоднозначные, особенно со стороны представителей банков и организаций, которые в новых условиях должны открыть лицевые счета в органах Федерального казначейства. Так что же такое казначейское сопровождение?

– Нельзя сказать, что это абсолютно новый инструмент. За основу взят опыт работы советских государственных банков при реализации инвестиционных проектов, но с учетом возможностей современных казначейских технологий.

Суть казначейского сопровождения заключается в том, что, пока не достигнута цель, а проще говоря, до тех пор пока не выполнены работы, на которую выделены средства из федерального бюджета, деньги находятся на лицевых счетах заказчика, генерального подрядчика, субподрядчика, которые они открыли в органах казначейства. И эти средства доступны для расходования только по мере реализации целей. Таким образом обеспечиваются непрерывный финансовый контроль и доведение средств до намеченного сектора экономики. При этом обеспечивается прозрачность движения целевых бюджетных средств.

В настоящее время все операции, проводимые на лицевых счетах в рамках казначейского сопровождения, находят отражение в Государственной автоматизированной системе «Управление». Казначейскому сопровождению подлежат все целевые средства, предоставляемые из федерального бюджета юридическим лицам: субсидии, бюджетные инвестиции, взносы в уставные капиталы. Отдельной строкой – государственные контракты, заключаемые получателями бюджетных средств, предусматривающие авансовые платежи. Снижен порог сопровождаемых контрактов с миллиарда рублей до 100 миллионов. Сумма авансового платежа перечисляется на лицевой счет подрядчика, открытый в органе Федерального казначейства. Существует и такой вариант: отказ от авансирования и перечисление средств в форме возмещения на банковский счет подрядчика. Это способствует своевременному исполнению договорных обязательств и повышает дисциплину.

Новый контингент клиентов – самостоятельно хозяйствующие субъекты. И особенностью для них является отдельный учет операций со средствами, получаемыми из федерального бюджета. Поначалу у наших новых клиентов возникали трудности. Теперь это в прошлом. Добросовестные контрагенты государственных заказчиков от казначейского сопровождения никаких ухудшений и ограничений не испытывают. При этом есть еще и плюсы. Во-первых, потому что счета казначейства находятся в Центробанке и защищены от возможных негативных последствий деятельности коммерческих банков. Во-вторых, мы осуществляем эту работу бесплатно для клиентов, не берем комиссию ни за оформление, ни за сопровождение платежных документов.

– Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил на одном из совещаний, что подчас бюджетные деньги, выделенные на год, начинают использоваться только в декабре. Как с этим бороться? И что требуется для равномерного использования расходов федерального бюджета?

– Федеральное правительство установило для решения этой проблемы достаточно жесткий, но, на мой взгляд, эффективный подход. Если по итогам девяти месяцев отсутствуют кассовые расходы и поставленные на учет бюджетные обязательства, то такие «лишние» деньги будут отзываться обратно в бюджет. Однако при этом возможны корректировки, если на то есть жизненная необходимость.

Немаловажная роль в этом нововведении отводится органам Федерального казначейства. На них возложены функции по приостановлению операций на лицевых счетах бюджетополучателей и отзыву неиспользованных лимитов в соответствии с отдельными положениями специального постановления Правительства РФ.

Первый опыт наше управление получило в июне этого года, когда были отозваны неиспользованные «дополнительные» лимиты бюджетных обязательств. После «ключевой» даты – 30 сентября 2016 года, до которой получатели средств федерального бюджета могли принять подлежащие исполнению в этом году бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, органы казначейства приостановили операции на лицевых счетах по постановке на учет бюджетных обязательств. Все «незаконтрактованные» остатки лимитов бюджетных обязательств были отозваны.

Перечень оснований для приостановления операций расширяется. Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2016 года он дополнен еще одним пунктом – приостановление кассовых выплат по исполнению бюджетных обязательств, которые увязаны с поступлением доходов в федеральный бюджет, в случае если сумма связанных расходов превысила сумму указанных поступлений.

Обеспечению ритмичности исполнения федерального бюджета способствует и внедрение Федеральным казначейством предельных объемов оплаты денежных обязательств, срок действия которых – квартал. Это действенный ограничительный инструмент.

– Общеизвестно, что сложности с формированием доходной части сейчас испытывают бюджеты всех уровней. Какие инструменты предлагает казначейство по поддержанию ликвидности счетов бюджетов?

– На региональном и муниципальном уровнях в настоящее время используется механизм аккумуляции на счетах соответствующих бюджетов остатков средств автономных и бюджетных учреждений, а также средств, находящихся во временном распоряжении бюджетополучателей. Их возврат с единых счетов осуществляется при возникновении потребности учреждений в проведении кассовых выплат.

Нашим управлением заключено 16 соглашений с администрациями муниципальных образований и минфином Ставрополья об использовании такой технологии. В текущем году на счета бюджетов перечислено свыше 3,8 млрд рублей таких средств. Учитывая, что применение этого механизма позволяет рационально использовать все имеющиеся ресурсы для свое-временного осуществления кассовых выплат, в 2017 году количество муниципальных образований, желающих его использовать, значительно возрастет.

Кроме того, одним из наиболее эффективных инструментов поддержания ликвидности счетов бюджетов остается механизм дешевых бюджетных кредитов из федерального бюджета всего под 0,1% годовых. Такие кредиты в нынешнем году предоставлены в общей сумме 28,4 млрд рублей министерству финансов края и трем муниципальным образованиям в нашем крае – Ставрополю, Невинномысску, Пятигорску. Сумма уплаченных ими процентов за пользование такими кредитами – 3,6 млн рублей. Если бы займы были предоставлены коммерческими банками при средней ставке 11,5%, проценты составили бы 408,6 млн рублей. Экономия средств по всем заемщикам более чем существенна – 405 млн рублей.

– Какие новации уже реализованы в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Федеральным казначейством и Сбербанком России? И что еще в планах?

– Управление приступило к промышленной эксплуатации автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», что позволило обеспечить представление клиентам в ежедневном режиме сведений об операциях, совершаемых с использованием бюджетных карт, необходимых им для оперативного контроля проводимых операций.

Наряду с этим сделан еще один важный шаг в реализации направления, определенного Концепцией реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года, а именно минимизация объемов обращения наличной денежной массы путем применения банковских карт вместо чековых книжек. Проведенная в 2016 году системная разъяснительная работа с клиентами привела к увеличению общего количества карт в три раза, с 628 до 1957. Применение банковских карт вместо чеков значительно снижает транспортные расходы наших клиентов. И время тоже экономится, так как между казначейством и клиентом в этом случае используется электронный документооборот. Работы в этом направлении будут продолжены и в 2017 году.

В планах внедрение современной банковской технологии «Самоинкассация», которая даст возможность организациям вносить денежные средства на счета управления, используя банкоматы с функцией приема наличных без оформления дополнительных платежных документов. При этом зачисление денежных средств будет производиться в режиме онлайн.

– А что делается по развитию системы «Электронный бюджет»?

– Это новая государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами. Система обеспечит осуществление полного цикла бюджетного процесса в электронном формате. Она вводится поэтапно. В 2016 году внедрены компоненты системы по стандартизации и автоматизации бюджетных процедур по ведению бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетных смет получателей, формирования государственных заданий на оказание услуг, а также заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным государственным учреждениям и субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ только в электронном виде с использованием электронной подписи. Сейчас особое значение придается мероприятиям по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок и интеграции бюджетного и закупочного процессов. Это необходимо для выполнения со следующего года контрольных функций, предусмотренных Законом 44-ФЗ, и нового порядка учета бюджетных обязательств.

В настоящее время осуществляются масштабные мероприятия по переводу федеральных бюджетополучателей к работе в подсистеме управления расходами «Электронного бюджета».

– Всех государственных и муниципальных заказчиков волнует вопрос о том, какие новации их ждут в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года закона № 44-ФЗ в части положений по контролю?

– С 2017 года наше управление выступит в роли контролера по исполнению этого закона не только в отношении федеральных, но и муниципальных заказчиков. Речь идет о всех 315 муниципальных образованиях края в связи с обращениями глав администраций о передаче управлению контрольных полномочий.

Как уже сказано, будет осуществляться контроль за соответствием финансового обеспечения и идентификационных кодов закупок всей закупочной документации, размещаемой в ЕИС. Таким образом, извещения о проведении закупок и документация о закупках не будут публиковаться, если они не соответствуют плану-графику закупок. При этом, в отличие от федеральных заказчиков, работающих в «Электронном бюджете», муниципальные заказчики размещают закупочную документацию через личные кабинеты в ЕИС.

Срок осуществления контроля на каждом из этапов – один день, это должны учитывать и заказчики в своей закупочной деятельности, а также уполномоченные органы в своих порядках по взаимодействию с заказчиками. Кроме этого, все заказчики должны быть включены в сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса с соответствующими полномочиями по закупкам (заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение и др.). А бюджетные и автономные учреждения должны своевременно размещать сведения о планах финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с приказом Минфина России.

А в завершение нашей беседы хотелось бы вновь вернуться к теме предстоящего праздника. Вот уже 24 года российское казначейство стоит на страже государственных финансов, участвуя в проведении государственной политики в финансово-бюджетной сфере. Хочу поздравить весь коллектив управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю с Днем казначейства и пожелать плодотворной работы и благополучия.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161207/kak_schitayut_byudzhetnye_dengi_v_stavropolskom_krae_98598.html