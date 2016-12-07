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7 декабря 2016 г.

Избивший бывшую жену ставропольский врач приговорен к обязательным работам

В мировом суде рассмотрено уголовное дело по обвинению врача-эндоскописта одной из больниц краевого центра в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В марте в парке «Победа», он встретился с бывшей супругой, затеял с ней ссору в присутствии 14-летней дочери по поводу якобы неуважительного отношения к нему. В ходе ссоры экс-муж ударил кулаком мать своего ребенка, от которого она упала на асфальт. Женщина получила ряд повреждений, причинившие легкий вред ее здоровью. Подсудимый утверждал, что удар экс-жене нанес не умышленно. Но мать пострадавшей женщины заявила о том, что подсудимый занимался рукопашным боем и владеет универсальной боевой системой – тактикой скоростного боя на уничтожение.

Приговором мирового судьи драчун осужден к наказанию в виде обязательных работ сроком на 260 часов, рассказали в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161207/izbivshiy_byvshuyu_zhenu_stavropolskiy_vrach_prigovoren_k_obyaza_98640.html
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