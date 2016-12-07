Инвалиды испытывают трудности при перемещении в центре Ставрополя

Фото: из архива газеты «СП»

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя проверила, как инвалиды и маломобильные группы населения ощущают себя на улицах краевой столицы. Оказалось, пандусы на проспекте Октябрьской Революции не соответствуют требованиям. Наружные лестницы и пандусы не оборудованы поручнями, отсутствует ограждение. А на участке пешеходной дорожки по проспекту Карла Маркса, напротив здания администрации города, лестницы, ведущие от парковочных карманов, в том числе для инвалидов, не дублированы пандусами или подъемными устройствами. Руководителю комитета городского хозяйства администрации Ставрополя внесено прокурорское представление, устранение нарушений находится на контроле, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/invalidy_ispytyvayut_trudnosti_pri_peremeschenii_v_tsentre_stavr_98638.html