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7 декабря 2016 г.

Инвалиды испытывают трудности при перемещении в центре Ставрополя

Инвалид
Фото: из архива газеты «СП»

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя проверила, как инвалиды и маломобильные группы населения ощущают себя на улицах краевой столицы. Оказалось, пандусы на проспекте Октябрьской Революции не соответствуют требованиям. Наружные лестницы и пандусы не оборудованы поручнями, отсутствует ограждение. А на участке пешеходной дорожки по проспекту Карла Маркса, напротив здания администрации города, лестницы, ведущие от парковочных карманов, в том числе для инвалидов, не дублированы пандусами или подъемными устройствами. Руководителю комитета городского хозяйства администрации Ставрополя внесено прокурорское представление, устранение нарушений находится на контроле, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/invalidy_ispytyvayut_trudnosti_pri_peremeschenii_v_tsentre_stavr_98638.html
Фотография к статье Инвалиды испытывают трудности при перемещении в центре Ставрополя
Фото: из архива газеты «СП»
Инвалид
Инвалид
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