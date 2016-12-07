Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать на ставропольские дороги без необходимости

Обильный непрекращающийся снегопад за несколько часов засыпал дороги края. Под действие стихии попала столица региона, Кочубеевский, Шпаковский, Петровский районы и Невинномысск. Снегоуборочная техника работает в постоянном режиме, состояние проезжей части отслеживают наряды ДПС.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега продолжатся весь день, а к вечеру ожидается сильный мороз – местами до минус 17 градусов. Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/gosavtoinspektsiya_prizyvaet_voditeley_ne_vyezzhat_na_stavropols_98632.html