Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
7 декабря 2016 г.

Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать на ставропольские дороги без необходимости

Обильный непрекращающийся снегопад за несколько часов засыпал дороги края. Под действие стихии попала столица региона, Кочубеевский, Шпаковский, Петровский районы и Невинномысск. Снегоуборочная техника работает в постоянном режиме, состояние проезжей части отслеживают наряды ДПС.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега продолжатся весь день, а к вечеру ожидается сильный мороз – местами до минус 17 градусов. Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения без крайней необходимости не пользоваться личным автотранспортом, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/gosavtoinspektsiya_prizyvaet_voditeley_ne_vyezzhat_na_stavropols_98632.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
На Ставрополье ожидаются усиление ветра и метель
Госавтоинспекция призывает водителей не выезжать на ставропольские дороги без необходимости
Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
Главного Деда Мороза ждут в Ставрополе 12 декабря
Ставропольские байкеры поддержали фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
Ставропольский край
Дорожные работы не по сезону на 11 миллионов рублей запланированы на Ставрополье
Новый состав крайизбиркома приступил к работе на Ставрополье
Более 70 преступлений незаконного оборота оружия пресечено на Ставрополье
Как вернуть деньги, если банковский вклад не был учтён
25 лет исполнилось Союзу молодежи Ставрополья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!