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7 декабря 2016 г.

Главного Деда Мороза ждут в Ставрополе 12 декабря

Вот так повезло ставропольской детворе! Ведь к ним в гости едет настоящий Дедушка Мороз. В краевую столицу долгожданный гость прибудет 12 декабря, он проведет здесь два дня. График у него плотный – доброго волшебника ждут дети из многодетных семей, детских домов и других социальных учреждений.

Дедушка Мороз будет гостить в Ставрополе впервые, поэтому познакомится с местными достопримечательностями. Кульминацией встречи станет большой хоровод вокруг новогодней ёлки на площади перед Дворцом культуры и спорта, где Мороз поздравит всех с наступающими праздниками и передаст полномочия Ставропольскому Деду Морозу.

Кстати, столица Ставрополья станет 14-м городом на карте большого путешествия Дедушки Мороза. Он уже успел побывать в Новосибирске, Томске, Иркутске, Перми, Тюмени, Красноярске и Барнауле.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/glavnogo_deda_moroza_zhdut_v_stavropole_12_dekabrya_98625.html
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