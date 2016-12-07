Экологи-общественники предложили создать в Невинномысске шумовые карты города

В Невинномысске прошла конференция «Экологическая безопасность городов Ставропольского края». Ее инициатором выступила краевая общественная организация «Экологический патруль». Организация взаимодействия в деле охраны окружающей среды между властью, бизнес-структурами, общественностью – такая цель ставилась перед форумом.

В нем приняли участие представители департамента Росприроднадзора по СКФО, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, администрации города химиков, руководство крупных промышленных предприятий.

Речь на конференции шла в первую очередь о проблемах Невинномысска. Реализация подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе, работа над экологическим паспортом муниципалитета, мониторинг качества воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, борьба с так называемым «шумовым загрязнением» и создание шумового паспорта города – это лишь часть задач, над решением которых теперь будут совместно работать власть, бизнес и общественность.

http://www.stapravda.ru/20161207/ekologiobschestvenniki_predlozhili_sozdat_v_nevinnomysske_shumov_98641.html