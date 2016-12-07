Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
7 декабря 2016 г.

Экологи-общественники предложили создать в Невинномысске шумовые карты города

В Невинномысске прошла конференция «Экологическая безопасность городов Ставропольского края». Ее инициатором выступила краевая общественная организация «Экологический патруль». Организация взаимодействия в деле охраны окружающей среды между властью, бизнес-структурами, общественностью – такая цель ставилась перед форумом.

В нем приняли участие представители департамента Росприроднадзора по СКФО, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, администрации города химиков, руководство крупных промышленных предприятий.

Речь на конференции шла в первую очередь о проблемах Невинномысска. Реализация подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе, работа над экологическим паспортом муниципалитета, мониторинг качества воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, борьба с так называемым «шумовым загрязнением» и создание шумового паспорта города – это лишь часть задач, над решением которых теперь будут совместно работать власть, бизнес и общественность.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161207/ekologiobschestvenniki_predlozhili_sozdat_v_nevinnomysske_shumov_98641.html
Фотография к статье Экологи-общественники предложили создать в Невинномысске шумовые карты города
Конференция «Экологическая безопасность городов Ставропольского края» в Невинномысске
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Экология
Экологи-общественники предложили создать в Невинномысске шумовые карты города
В Пятигорске высажены липы клены на бульваре Гагарина
Жители Ставрополя очистили городские леса и высадили деревья
Ставрополье готовится к проведению Года особо охраняемых природных территорий
На Ставрополье ликвидировано полсотни свалок
Невинномысск
В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Инвалид без рук и ног занял 2-е место по отжиманию в спартакиаде
Спартакиаду «Спорт для жизни» провели в День инвалидов в Невинномысске
В День хоккея пять детских команд сразились на льду Невинномысска
В Невинномысске стартует детский хоккейный турнир

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!