Дорожные работы не по сезону на 11 миллионов рублей запланированы на Ставрополье

12 тендеров на проведение ремонта дорог и нанесения разметки в зимние месяцы нашли активисты Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае, проанализировав сайт госзакупок. Вызов здравому смыслу с нарушением всех ГОСТов и СНиПов бросили сразу несколько районов края: Новоалександровский, Георгиевский, Изобильненский, Курской, Андроповский, а также города – Пятигорск, Буденновск и Ипатово.

К слову, существуют рекомендации Минтранса, согласно которым необходимыми климатическими условиями для нанесения разметки являются температура воздуха и покрытия от 5 до 35 градусов тепла и влажность воздуха – не более 85%.

Но наперекор Минтрансу, в Новоалександровском районе до Нового года планируют отремонтировать асфальт во дворах двух сельских школ на общую сумму 489 тысяч рублей. В станице Незлобная Георгиевского района к 28 декабря собираются закончить ремонт по пяти улицам, обустроить тротуары и пешеходный переход возле школы. На все это великолепие потратят 2,5 млн рублей.

До 19 декабря планируется нанести разметку на 11-километровом участке дороги Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская. Стоить это будет 4 млн 71 тыс. руб бюджетных денег. При этом о гарантии в опубликованной документации не говорится ни слова.

– Общая сумма выявленных нами тендеров – больше 11 млн рублей! Все эти деньги будут потрачены впустую! Уже летом понадобится снова делать ремонт. При ремонте дорог должен соблюдаться температурный режим. В противном случае в асфальте образуются пустоты, которые весной превратятся в ямы, – прокомментировал «находки» общественников координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Ставропольском крае Алексей Гридин.

Вся информация об этом в ближайшие дни будет направлена в краевую прокуратуру, отметил Гридин. Также активисты намерены проинформировать об этих тендерах лично губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

http://www.stapravda.ru/20161207/dorozhnye_raboty_ne_po_sezonu_na_11_millionov_rubley_zaplanirova_98633.html