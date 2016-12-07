Что может помешать запуску ГИС ЖКХ в 2017 году

Не исключено, что полноценный запуск Государственной информационной системы ЖКХ вскоре может быть отодвинут. По крайней мере, такая информация с завидной регулярностью мелькает в Сети. Среди основных проблем эксперты называют неполноту данных, которые должны содержаться в ГИС, – далеко не все предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, к намеченному сроку успешно справились с задачами по наполнению системы.

Между тем, трудности скорее всего возникнут и впоследствии, когда информацию в ГИС нужно будет актуализировать на регулярной основе. Ведь только при этом условии можно вести корректные расчеты платежей за ЖКХ. Своим мнением по этому поводу поделилась руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана ФОМИНА. Напомним, СГРЦ накопил богатый опыт автоматизации расчетов за жилищно-коммунальные услуги – его практика сейчас интересна многим российским городам.

– Очевидно, что успех ГИС ЖКХ будет во многом зависеть от чисто технических моментов. В частности, от процесса наполнения системы актуальными данными на всех этапах, – поясняет С. Фомина. – Государственная информационная система ЖКХ должна объединить всех участников рынка – управляющие и ресурсоснабжающие компании, госорганы и местные администрации, а также непосредственно собственников жилья. Подразумевается, что в системе будет отражена полная информация по каждому дому, по каждой управляющей компании, ТСЖ и ЖСК. В своем личном кабинете гражданин увидит не просто итоговый счет по оплате жилищно-коммунальных услуг, но и то, на основе каких данных он формируется. Более того, предполагается, что человек сможет дистанционно проголосовать на общем собрании собственников, узнать не только о начислениях, но и о расходовании собираемых с жильцов многоквартирного дома средств, и о проведенных работах. Также через систему можно будет адресовать вопросы своей УК, ресурсникам, госжилинспекции и т.д.

Обязательства по размещению информации в ГИС ЖКХ возлагаются на предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Размещать информацию в ГИС ЖКХ необходимо с 1 июля 2016 года. А с 1 января 2017 года за неразмещение информации в системе будет наступать ответственность. В частности, несоблюдение требований закона влечет штрафы, а управляющие компании могут даже лишиться лицензий на срок до трех лет. Плюс будет действовать механизм экономической мотивации: нет информации – нет денег. Согласно новым нормам в Жилищном кодексе РФ, если данные о размере платы за ЖКУ будут отсутствовать, потребитель имеет право не оплачивать услуги, даже получив квитанцию в бумажном виде.

Кстати, отмечу, что новые требования касаются и собственников, решивших копить средства на капитальный ремонт на специальном счете. Деньги, которые жильцы самостоятельно собирают на обновление своего дома, текущие платежи по взносам и расходы также должны быть отражены в ГИС ЖКХ.

Для СГРЦ и обслуживающихся у нас предприятий и ТСЖ проблем не возникнет. Подготовку к работе с ГИС мы начали заблаговременно. И сейчас программное обеспечение расчетного центра позволяет осуществлять загрузку требуемого объема данных в автоматическом режиме. И мы уже приступили к передаче данных в ГИС ЖКХ для тех заказчиков наших услуг, что дали нам соответствующие поручения. Наряду с ресурсоснабжающими организациями Ставрополя, это многие управляющие компании и ТСЖ города. Они понимают, что требования закона нужно выполнять, но только автоматизированный способ передачи данных позволит существенно снизить время выполнения работ и уменьшить связанные с ними затраты.

Что от нас попадает в систему? Практически весь спектр данных, с которыми мы работаем при осуществлении расчетов оплаты за коммунальные и жилищные услуги. Это показания индивидуальных и общедомовых приборов учета, информация о тарифах, а также о состоянии расчетов по каждому лицевому счету – то есть в ГИС отражается актуальная «картина» платежей по каждой квартире. Уверяю, это огромные массивы информации. Соответственно, в результате передачи необходимых данных ежемесячно в системе будут появляться платежные документы.

А представьте, каких серьезных действий требует организация такой работы (а она должна проводиться на регулярной основе и в строго определенные сроки!) от всех предприятий-поставщиков, ТСЖ, УК. Причем острым здесь остается и вопрос экономии средств. Поэтому, когда срок запуска системы подошел вплотную и несоблюдение требований закона грозит серьезными санкциями, крайне важно выбрать оптимальный во всех отношениях способ по передаче данных в ГИС.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/chto_mozhet_pomeshat_zapusku_gis_zhkkh_v_2017_godu_98582.html