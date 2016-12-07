Более 70 преступлений незаконного оборота оружия пресечено на Ставрополье

В ноябе в крае сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов. Велось обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, например, было досмотрено 24 тысячи автомобилей. По итогам возбуждено более 70 уголовных дел. Из незаконного оборота было изъято около 40 единиц оружия и боеприпасов, более трех тысяч патронов и около четырех тысяч килограммов бездымного пороха. Из гражданского оборота – около 300 единиц оружия, 40 из которых направлены на утилизацию. Составлено более 250 административных протоколов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/bolee_70_prestupleniy_nezakonnogo_oborota_oruzhiya_presecheno_na_98623.html