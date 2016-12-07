Баскетболисты ставропольского «Динамо» дважды обыграли одноклубников Магнитогорска
Выступающее во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ставропольское «Динамо» дважды на своем паркете одолело одноклубников Магнитогорска. Счет первой игры – 79:65. Больше всего очков в нашей команде набрал Ростислав Каренин – 18.
В повторном поединке соперники оказали воспитанникам Олега Филина куда большее сопротивление, но все равно под напором динамовской машины вынуждены были уступить – 74:79. В этой игре результативностью блеснул Максим Абызов – 17 очков.
Семь побед в 12 поединках расположили динамовцев на третьей строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры ставропольцы проведут также дома: 7 и 8 декабря они встретятся с замыкающим таблицу столичным коллективом «Руна-Баскет».