Баскетболисты ставропольского «Динамо» дважды обыграли одноклубников Магнитогорска

Вышли на третье место / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

Фото: из архива газеты «СП»

Выступающее во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ставропольское «Динамо» дважды на своем паркете одолело одноклубников Магнитогорска. Счет первой игры – 79:65. Больше всего очков в нашей команде набрал Ростислав Каренин – 18.

В повторном поединке соперники оказали воспитанникам Олега Филина куда большее сопротивление, но все равно под напором динамовской машины вынуждены были уступить – 74:79. В этой игре результативностью блеснул Максим Абызов – 17 очков.

Семь побед в 12 поединках расположили динамовцев на третьей строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры ставропольцы проведут также дома: 7 и 8 декабря они встретятся с замыкающим таблицу столичным коллективом «Руна-Баскет».

http://www.stapravda.ru/20161207/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_dvazhdy_obygrali_odnoklubnik_98594.html