Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
7 декабря 2016 г.

Антисанитарные условия выявлены в детских садах на Ставрополье

Прокуратура Степновского района нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях района, сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Во многих таких учреждениях не используют эффективные при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств при обеззараживании посуды, игрушек, поверхностей в помещениях. Даже тряпок не хватает. Аптечки для оказания первой медицинской помощи пополняются несвоевременно. Прокуратура района внесла 3 представления об устранении нарушений и возбудила 9 дел об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/antisanitarnye_usloviya_vyyavleny_v_detskikh_sadakh_na_stavropol_98635.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Право и закон
Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе
Антисанитарные условия выявлены в детских садах на Ставрополье
Более 70 преступлений незаконного оборота оружия пресечено на Ставрополье
«Собачьи» деньги в Пятигорске так и не дошли до безнадзорных животных
Как вернуть деньги, если банковский вклад не был учтён
Степновский район
Жительница Степновского района Любовь Михеева отметила 80-летний юбилей
В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая
Глава Ольгинского сельсовета оштрафован на 10 тысяч за оскорбление местной жительницы
Житель Ставрополья гвоздем вскрыл терминал оплаты
На Ставрополье мужчина по ошибке застрелил охотника

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!