Антисанитарные условия выявлены в детских садах на Ставрополье

Прокуратура Степновского района нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях района, сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Во многих таких учреждениях не используют эффективные при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств при обеззараживании посуды, игрушек, поверхностей в помещениях. Даже тряпок не хватает. Аптечки для оказания первой медицинской помощи пополняются несвоевременно. Прокуратура района внесла 3 представления об устранении нарушений и возбудила 9 дел об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/antisanitarnye_usloviya_vyyavleny_v_detskikh_sadakh_na_stavropol_98635.html