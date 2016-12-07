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7 декабря 2016 г.

Альманах «Литературное Ставрополье» отмечает 75-летие

75-летний юбилей отмечает популярный альманах «Литературное Ставрополье». Выходу первого выпуска посвящается встреча, которая пройдет завтра в Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Вниманию читателей будут представлены новые номера (№ 3, № 4 за 2016 год) альманаха, который издается при поддержке министерства культуры СК. Были в истории альманаха и смены названий, и годы вынужденного простоя. На его страницах печатались произведения К. Хетагурова, И. Кашпурова, А. Губина. А. Екимцева, В. Слядневой и других, чьими именами гордится край. Сегодня «Литературное Ставрополье» остается значимым культурным явлением. Новые поколения авторов радуют читателей яркими произведениями. В номерах этого года представлены проза Владимира Бутенко, Владимира Малярова, Юрия Бойченко, стихи Олега Игнатьева, Валентины Дмитриченко, Владимира Яковлева, Анатолия Маслова, публицистика Тамары Дружининой, мемуары Игоря Пидоренко, литературоведческие статьи Николая Сахвадзе.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/almanakh_literaturnoe_stavropole_otmechaet_75letie_98617.html
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