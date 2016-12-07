Альманах «Литературное Ставрополье» отмечает 75-летие
75-летний юбилей отмечает популярный альманах «Литературное Ставрополье». Выходу первого выпуска посвящается встреча, которая пройдет завтра в Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Вниманию читателей будут представлены новые номера (№ 3, № 4 за 2016 год) альманаха, который издается при поддержке министерства культуры СК. Были в истории альманаха и смены названий, и годы вынужденного простоя. На его страницах печатались произведения К. Хетагурова, И. Кашпурова, А. Губина. А. Екимцева, В. Слядневой и других, чьими именами гордится край. Сегодня «Литературное Ставрополье» остается значимым культурным явлением. Новые поколения авторов радуют читателей яркими произведениями. В номерах этого года представлены проза Владимира Бутенко, Владимира Малярова, Юрия Бойченко, стихи Олега Игнатьева, Валентины Дмитриченко, Владимира Яковлева, Анатолия Маслова, публицистика Тамары Дружининой, мемуары Игоря Пидоренко, литературоведческие статьи Николая Сахвадзе.