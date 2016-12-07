Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району вместе с учащимися средней школы № 2 и школьным инструктором по безопасности дорожного движения Н. Забровским 6 декабря провели акцию «Зимним дорогам безопасное движение». Ее участники акции с помощью ярких плакатов и транспарантов призывали участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах, пропускать пешеходов, использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних, не садиться в нетрезвом состоянии за руль и соблюдать все правила поведения на проезжей части.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/aktsiya_zimnim_dorogam_bezopasnoe_dvizhenie_proshla_v_aleksandro_98615.html