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7 декабря 2016 г.

Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе

Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району вместе с учащимися средней школы № 2 и школьным инструктором по безопасности дорожного движения Н. Забровским 6 декабря провели акцию «Зимним дорогам безопасное движение». Ее участники акции с помощью ярких плакатов и транспарантов призывали участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах, пропускать пешеходов, использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних, не садиться в нетрезвом состоянии за руль и соблюдать все правила поведения на проезжей части.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/aktsiya_zimnim_dorogam_bezopasnoe_dvizhenie_proshla_v_aleksandro_98615.html
Фотография к статье Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе
Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе
Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе
Фото администрации Александровского района
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Акция «Зимним дорогам безопасное движение» прошла в Александровском районе
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