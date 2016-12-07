50 единиц оружия и боеприпасов добровольно сдали жители Ставрополья

Добровольцы без оружия / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

Жители Ставрополья добровольно сдали около 50 единиц оружия и боеприпасов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Это итог оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Добровольцы, сдавшие оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. За сокрытие же незаконно хранящегося арсенала грозит срок до трех лет лишения свободы.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/50_edinits_oruzhiya_i_boepripasov_dobrovolno_sdali_zhiteli_stavr_98613.html