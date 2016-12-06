Злостных должников по аренде в Ставрополе будут банкротить

Сроки арендной оплаты за 2016 год прошли, однако многие арендаторы земельных участков так и не расплатились с бюджетом Ставрополя. В связи с этим администрацией города приняты жесткие меры. Такие как повышение пени за просрочку платежей. Если раньше ее размер был незначительным, то сейчас он составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый пропущенный день платежа. Кроме того запушены процедуры по досрочному расторжению договоров аренды. Накладываются аресты на счета, недвижимое имущество и автотранспорт. Должники привлекаются к административным штрафам, на них распространяется запрет на выезд за границу. Кроме всего прочего в отношении злостных неплательщиков с суммой долга более 300 тысяч рублей, городские власти готовятся инициировать процедуру банкротства.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161206/zlostnykh_dolzhnikov_po_arende_v_stavropole_budut_bankrotit_98584.html