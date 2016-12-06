Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
6 декабря 2016 г.

Жителя Пятигорска подозревают в мошенничестве с ювелиркой на 130 тысяч рублей

В отдел МВД России по Пятигорску местная жительница написала заявление о том, что в июне знакомый пообещал помочь ей в реализации ювелирных изделий. Женщина передала ему пять ювелирных украшений для продажи. Знакомый ювелирку продал, а вырученные 130 тысяч рублей хозяйке не вернул.

Подозреваемый — ранее судимый мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/zhitelya_pyatigorska_podozrevayut_v_moshennichestve_s_yuvelirkoy_98602.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Происшествия
Житель Ставрополья изнасиловал 4-летнюю дочку квартирантов
Жителя Пятигорска подозревают в мошенничестве с ювелиркой на 130 тысяч рублей
В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника
В Новоселицком районе водитель въехал в дерево
Нефтекумские скотокрады получили по три года лишения свобоы
Пятигорск
В Пятигорске прошел фестиваль молодежного туризма и краеведения
В Пятигорске прошел фестиваль детей с особенностями развития
Жителя Пятигорска судят за распространение порнографии в Интернете
Российский Кавказ – это территория развития
Сотрудница УФСИН Ставрополья стала чемпионкой мира по универсальному бою

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!