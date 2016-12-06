Жителя Пятигорска подозревают в мошенничестве с ювелиркой на 130 тысяч рублей
В отдел МВД России по Пятигорску местная жительница написала заявление о том, что в июне знакомый пообещал помочь ей в реализации ювелирных изделий. Женщина передала ему пять ювелирных украшений для продажи. Знакомый ювелирку продал, а вырученные 130 тысяч рублей хозяйке не вернул.
Подозреваемый — ранее судимый мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/zhitelya_pyatigorska_podozrevayut_v_moshennichestve_s_yuvelirkoy_98602.html
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