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6 декабря 2016 г.

Жительницу Ставрополья судят за мошенничество на 6 миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении ставропольчанки Татьяны Никоненко и группы лиц по факту мошенничества на сумму около 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Никоненко вместе с сообщниками незаконно приобрела клиентскую базу фирмы, специализирующейся на продаже биологически активных добавок и медицинского оборудования. Затем, находясь в Москве, они связывались с покупателями этой фирмы и убеждали их в необходимости купить продукцию, за которую якобы положена «компенсация». Однако для ее получения необходимо было перечислить участникам преступного сообщества от 15 до 32 тысяч рублей. Поверившие им жители различных субъектов России, в том числе и Ставропольского края, перечисляли мошенникам требуемые деньги.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/zhitelnitsu_stavropolya_sudyat_za_moshennichestvo_na_6_millionov_98579.html
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