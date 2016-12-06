Житель Ставрополя украл 50 тысяч рублей с банковской карты знакомой

Сотрудники уголовного розыска Ставрополя задержали злоумышленника, укравшего у знакомой ее банковскую карту. Обналичив 50 тысяч рублей, воришка незаметно вернул карту женщине. Оказалось, что в сентябре в отношении данного гражданина было возбуждено аналогичное уголовное дело. Подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время задержанный помещен в исправительное учреждение, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/zhitel_stavropolya_ukral_50_tysyach_rubley_s_bankovskoy_karty_zn_98576.html