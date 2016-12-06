Житель Ставрополья изнасиловал 4-летнюю дочку квартирантов

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в изнасилование и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки. ЧП произошло ночью 3 декабря, когда пьяный подозреваемый через форточку залез в дом, который у него снимала семья, и там совершил насилие над ребенком.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161206/zhitel_stavropolya_iznasiloval_4letnyuyu_dochku_kvartirantov_98608.html