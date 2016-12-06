Житель Ипатово угрожал убить женщину кусачками для ногтей

Угроза кусачками для ногтей / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

В Ипатово сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого 56-летнего местного жителя. В ходе конфликта мужчина угрожал убийством жительнице города, держа в руке... кусачки для ногтей. Женщина восприняла это как реальную угрозу и обратилась за помощью к стражам правопорядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/zhitel_ipatovo_ugrozhal_ubit_zhenschinu_kusachkami_dlya_nogtey_98535.html