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6 декабря 2016 г.

Законопроект о курортном сборе внесут в правительство до середины декабря

 

 

Законопроект о введении курортного сбора обсудили в Ессентуках на заседании Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Выступая перед членами Общественного совета, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что от уровня развития курортного комплекса зависит здоровье нации.

– В послании Президента России Федеральному собранию прозвучало, что сохранение здоровья нации и развитие человеческого капитала является ключевой задачей государственной политики. А это во многом зависит от состояния и развития наших городов-курортов и курортного комплекса в целом, – подчеркнул министр.

В последнее время спрос на российские курорты значительно вырос, и, соответственно, увеличилась нагрузка на курортную инфраструктуру. Поэтому все средства от сбора будут направлены исключительно на ее поддержание и развитие. Согласно текущей версии законопроекта, максимальная сумма сбора может составить 150 рублей за одни сутки пребывания на курортной территории. От платы за пользование курортной инфраструктуры будут освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, больные туберкулезом, а также те, кто приехал в регион учиться или работать. По мнению первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, курортный сбор также не должен распространяться на семейные визиты в частный сектор.

Председатель Общественного Совета Анвар Гаджиев, подводя итоги заседания, отметил, что члены Совета в целом одобрили текущую версию законопроекта. При этом он обратил внимание на то, что механизмы сбора и распределения средств должны быть максимально прозрачными и открытыми. Как сообщила директор Департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева, в настоящее время законопроект находится на стадии согласования с федеральными органами исполнительности власти. На рассмотрение в Правительство РФ он будет внесен до середины декабря нынешнего года, а в Государственную Думу – до первого марта 2017-го.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161206/zakonoproekt_o_kurortnom_sbore_vnesut_v_pravitelstvo_do_serediny_98572.html
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