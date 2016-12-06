ВТБ профинансировал инвестиционный проект ГК «Фроствей»

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО установил кредитный лимит в размере 100 млн рублей сроком до 3 лет крупнейшему дистрибьютору на рынке замороженных продуктов питания, мороженого и молочных продуктов в Республике Северная Осетия – Алания — ГК «Фроствей».

Заемные средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству склада заморозки и финансирование текущей деятельности группы.

На сегодняшний день общий объем низкотемпературных и холодильных складских помещений ГК «Фроствей» составляет 4 400 куб. м. Новый склад заморозки позволит увеличить объем до 9 000 куб. м. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко отметил: «ВТБ в СКФО традиционно поддерживает компании отрасли торговли. В кредитном портфеле филиала доля таких предприятий занимает значительную часть – 20%. В этом году филиал профинансировал этот сектор экономики более чем на 8 млрд рублей».

«Группа компаний "Фроствей" ведет достаточно разностороннюю деятельность. Сегодня «Фроствей» — это управляющая компания и две торговые площадки, сеть розничной торговли, сеть ресторанов и дочернее предприятие в Москве, которое является крупнейшим дистрибьютором компании Nestle, – прокомментировал руководитель ГК «Фроствей» Казбек Цаликов.— Финансирование ВТБ будет способствовать реализации амбициозных планов группы».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161206/vtb_profinansiroval_investitsionnyy_proekt_gk_frostvey_98574.html