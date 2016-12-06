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6 декабря 2016 г.

В Ставрополе участковый подозревается в мошенничестве

Взятка

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего участкового отдела УУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по Ставрополю, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в краевом управлении СКР. А выявили сей неприглядный факт сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по краю, рассказали в пресс-службе ведомства.

27 сентября участковый сообщил мужчине что при получении 50 тысяч рублей сможет помочь в непривлечении к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. После передачи полицейскому денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по краю.

Следствие продолжается. А в полицейском главке проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы этого сотрудника, а его непосредственный руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/v_stavropole_uchastkovyy_podozrevaetsya_v_moshennichestve_98606.html
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