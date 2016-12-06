Фотография к статье В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову
5 декабря в лицее № 8 краевого центра состоялось торжественное открытие мемориальной доски генерал-майору авиации Николаю Герасимовичу Голодникову. Материал о юбилее почетного гражданина Ставропольского края – на третьей странице сегодняшнего номера. В торжественном митинге по случаю открытия мемориала приняли участие представители муниципальных властей Ставрополя, школьники и ветераны.