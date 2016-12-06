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Мемориальная доска генералу / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову

5 декабря в лицее № 8 краевого центра состоялось торжественное открытие мемориальной доски генерал-майору авиации Николаю Герасимовичу Голодникову. Материал о юбилее почетного гражданина Ставропольского края – на третьей странице сегодняшнего номера. В торжественном митинге по случаю открытия мемориала приняли участие представители муниципальных властей Ставрополя, школьники и ветераны.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161206/v_stavropole_otkryta_memorialnaya_doska_generalmayoru_aviatsii_n_98566.html
Фотография к статье В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову
В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову
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