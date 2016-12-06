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6 декабря 2016 г.

В Новоселицком районе водитель въехал в дерево

В Новоселицком районе водитель въехал в дерево

5 декабря около 13 часов на улице Байрамова села Долиновка Новоселицкого района водитель автомашины «ВАЗ-21061» не справился с управлением и врезался в дерево, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 20-летний водитель с тяжелыми травмами был доставлен в Новоселицкую районную больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/v_novoselitskom_rayone_voditel_vekhal_v_derevo_98591.html
Фотография к статье В Новоселицком районе водитель въехал в дерево
В Новоселицком районе водитель въехал в дерево
В Новоселицком районе водитель въехал в дерево
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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