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6 декабря 2016 г.

В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника

В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника

В Ессентуках спасатели помогли молодому человеку выбраться из городского озера – около сбросного шлюза он вышел на тонкий лед и провалился в воду.

– Нам сообщили о происшествии сразу же. Схватив первичные средства спасения – шест и спасательный конец Александрова – мы направились на автомобиле к месту, где человек упал в воду, – рассказал спасатель ПАСС СК из Ессентуков Андрей Алексанов, дежуривший в этот день. Мужчина был на поверхности воды в проломе льда.

Спасатель лег на живот и пополз по льду, подав пострадавшему шест и помогая держаться на плаву. А затем с помощью веревки достал человека на поверхность. Мужчина весь промок и сильно замерз. Его отвезли на спасательную станцию, где отогрели и переодели. Однако заметив, что мужчина нервничает в ответ на расспросы о его личности, пассовцы вызвали патруль полиции. Оказалось, спасенный молодой человек находится в розыске.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161206/v_essentukakh_spasateli_vytaschili_iz_ledyanogo_ozera_skryvavshe_98600.html
Фотография к статье В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника
В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника
В Ессентуках спасатели вытащили из ледяного озера скрывавшегося преступника
Фото пресс-службы ПАСС СК
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