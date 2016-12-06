У жителя Труновского района изъят арсенал оружия и боеприпасов

Труновский арсенал / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Труновскому району у собственника домовладения обнаружили и изъяли патроны, порох, малокалиберную винтовку, сигнальный пистолет и охотничье ружье. Эксперты считают, что изъятые патроны пригодны для стрельбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/u_zhitelya_trunovskogo_rayona_izyat_arsenal_oruzhiya_i_boepripas_98533.html