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6 декабря 2016 г.
Труновский арсенал / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

У жителя Труновского района изъят арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции отдела МВД России по Труновскому району у собственника домовладения обнаружили и изъяли патроны, порох, малокалиберную винтовку, сигнальный пистолет и  охотничье ружье. Эксперты считают, что  изъятые патроны пригодны для стрельбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/u_zhitelya_trunovskogo_rayona_izyat_arsenal_oruzhiya_i_boepripas_98533.html
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