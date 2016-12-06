Таксист украл деньги с карты пассажира с помощью забытого в салоне телефона

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Шпаковскому району задержан подозреваемый в совершении кражи денег таксист. Женщина забыла в его автомобиле сотовый телефон, и, воспользовавшись ситуацией, водитель, при помощи услуги «Мобильный банк», подключенной к абонентскому номеру, похитил со счета потерпевшей денежные средства, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/taksist_ukral_dengi_s_karty_passazhira_s_pomoschyu_zabytogo_v_sa_98577.html