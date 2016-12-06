Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
6 декабря 2016 г.

Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»

Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»

Опыт Ставропольской психиатрической больницы №1 признан на уровне страны. Оценку качества - лауреат Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» - получило отделение «Телефон доверия». 

– Больница представляла новую услугу – круглосуточное психологическое консультирование в кризисной ситуации по телефону, – комментирует главный врач Олег Боев. – Данная услуга молодая, предлагается около двух лет. Отличительной особенностью является ее быстрое развитие на территории города Ставрополя и края, в отличие от аналогичных услуг в других регионах. За два года мы прошли десятилетний путь развития! Количество обращений возрастает с каждым месяцем.

Отделение «Телефон доверия» входит в функционал суицидологической службы. Психологическая помощь по телефону бывает необходима тем, кто перенес насилие, испытал стресс, пережил ссору или утрату, не знает, что делать и куда идти, не может справиться с эмоциями и волнением, думает о самоубийстве. Напомним «Телефон доверия»: 8 (8652) 99-17-86.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/stavropolskiy_telefon_doveriya_stal_laureatom_konkursa_sto_luchs_98551.html
Фотография к статье Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
Фото СККСПБ №1
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Общество
Сколько казаков требуется Ставрополью для обеспечения правопорядка?
В Ставрополе открыта мемориальная доска генерал-майору авиации Николаю Голодникову
Квест волонтеров Победы «Битва за Москву» провели в Ставрополе
На Ставрополье названы победители конкурса на лучший коллективный договор
Подари себе и близким подписку на «Ставропольскую правду»!
Здоровье
Как подтвердить инвалидность?
Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
В Пятигорске прошел фестиваль детей с особенностями развития
Инвалид без рук и ног занял 2-е место по отжиманию в спартакиаде
В кисловодском санатории «Смена» произошел прорыв трубы горячего отопления
Ставрополь
Ставропольские депутаты планируют поддержать потребительскую кооперацию
Эксперты-криминалисты провели экскурсию для ставропольских школьников
Почетному гражданину Ставропольского края Николаю Голодникову исполнилось 95 лет
Ёлку детства зажгли в Ставропольском Дворце детского творчества
Форточник обчистил дом в Ставрополе на 90 тысяч рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!