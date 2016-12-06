Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»

Опыт Ставропольской психиатрической больницы №1 признан на уровне страны. Оценку качества - лауреат Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» - получило отделение «Телефон доверия».

– Больница представляла новую услугу – круглосуточное психологическое консультирование в кризисной ситуации по телефону, – комментирует главный врач Олег Боев. – Данная услуга молодая, предлагается около двух лет. Отличительной особенностью является ее быстрое развитие на территории города Ставрополя и края, в отличие от аналогичных услуг в других регионах. За два года мы прошли десятилетний путь развития! Количество обращений возрастает с каждым месяцем.

Отделение «Телефон доверия» входит в функционал суицидологической службы. Психологическая помощь по телефону бывает необходима тем, кто перенес насилие, испытал стресс, пережил ссору или утрату, не знает, что делать и куда идти, не может справиться с эмоциями и волнением, думает о самоубийстве. Напомним «Телефон доверия»: 8 (8652) 99-17-86.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/stavropolskiy_telefon_doveriya_stal_laureatom_konkursa_sto_luchs_98551.html