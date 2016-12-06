Ставропольские депутаты планируют поддержать потребительскую кооперацию

Станет оперяться кооперация? / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

На еженедельном рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента под председательством Геннадия Ягубова обсудили информацию о планах законопроектной работы комитетов.

Так, комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму на предстоящей неделе обсудит законодательное регулирование сферы качества и безопасности пищевых продуктов. Также планируются изменения в краевой закон, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.

В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии идет работа над законопроектами, направленными на поддержку потребительской кооперации и регулирование обращения с лесами на территории края. Члены комитета работают и над внесением поправок в федеральное законодательство, регламентирующее содержание животных в личных подсобных хозяйствах.

А на декабрьском заседании Думы планируется рассмотрение изменений в краевой закон об инвестиционной деятельности. В частности, предусматривается снижение ставки налога на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов с 18 до 0 процентов.

Геннадий Ягубов отметил, что Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции для оказания господдержки организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся переработкой.

http://www.stapravda.ru/20161206/stavropolskie_deputaty_planiruyut_podderzhat_potrebitelskuyu_koo_98568.html