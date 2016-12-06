Сколько казаков требуется Ставрополью для обеспечения правопорядка?

Кому доверили капусту? / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Заседание комитета Думы СК по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям 5 декабря прошло непросто.

Обсудить с депутатами состояние и перспективы деятельности Ставропольской окружной казачьей дружины, а также меры по дальнейшему развитию охранной деятельности казачьих обществ приехали казаки и атаманы со всего края. В разговоре также приняли участие представители МВД, муниципалитетов, краевого правительства.

Поясняя остроту темы, председатель комитета Юрий Гонтарь рассказал, что сейчас в нашем крае на возмездной основе в казачьих патрулях, действующих совместно с сотрудниками МВД, служат 178 казаков, в то время как в Краснодарском крае их 1302, а в Ростовской области 1186, в том числе есть и конники. При этом сегодня речь идет о том, чтобы число несущих службу на возмездной основе казаков в Ставропольском крае еще сократить, так как они действуют в связке с патрульно-постовыми службами МВД, которые ждет оптимизация, иными словами, сокращение.

– Многих раздражает, что мы с Ростовом и Краснодаром по этому показателю меряемся, но а с кем же еще, как не с казачьими регионами? – отметил он. – Понятно, что там и население больше, и территории, и это нужно учитывать, в то же время разница слишком явная.

Как рассказал атаман Терского казачьего войска Александр Журавский, за три неполных года существования казачьей дружины с ее помощью было раскрыто 206 различных преступлений, задержано 49 лиц, находившихся в федеральном розыске, выявлено 15914 административных правонарушений. При этом львиная доля раскрытий и задержаний – заслуга именно тех казачьих патрулей, которые действуют на постоянной платной основе.

Депутат Валерий Черницов прошелся на тот счет, что казачьи общества в крае занимаются не слишком чистым бизнесом – владеют рынками, исправно взимают плату с торговцев, но при этом имеют проблемы с налогами.

– В Невинномысске 99 процентов казаков занимаются бизнесом, и, наверное, справедливо было бы возложить на них общественную нагрузку, например, по содержанию казачьих дружин, – высказался депутат.

Депутат Юрий Белый также выразил мнение о том, что в самих казачьих обществах полно проблем, чего стоят только махинации с землей, «уведенной бывшими атаманами и атаманчиками» у казаков, которые теперь снова просят депутатов решить их земельный вопрос. Можно ли при таком положении вещей говорить о дисциплине и ответственности, задался вопросом авторитетный депутат. И смогут ли казачьи общества обеспечить «платные» казачьи патрули достойными кадрами, юридически грамотными и ответственными.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по СК Владимир Демин попытался объяснить казакам и депутатам, что речь не идет о сокращении:

– Раньше в крае была ситуация, когда его границы с соседними регионами закрывали в том числе с помощью казачьих патрулей, теперь такой необходимости нет, так как для этих целей достаточно сил МВД.

Он отметил, что тактика изменилась – теперь это свое-образные профессиональные «заградотряды», действующие скрытно, и казаки помочь им никак не могут. И теперь получилось так, что казаки служат по 8 часов 1 день через 3 суток, так как без сотрудников ППС они действовать не имеют права. А на всех полицейских даже маршрутов патрулирования не хватает. А вот в городах КМВ их служба нужна, туда ставшие излишними казачьи патрули и планируется перевести.

Депутат Петр Марченко возразил, что в пограничных Левокумском и Нефтекумском районах один участковый на четыре поселка и усиление казачьими патрулями в интересах МВД:

– Возможно, стоит продумать дежурства сотрудников районных отделов УВД, раз участковых и ППС не хватает. А снимать людей, приносящих реальную пользу безопасности края, получающих благодарность жителей станиц и поселков из восточных районов, и переводить их в города КМВ – все равно, что латать дырявый кафтан латками с менее заметных мест.

На КМВ же пока что дружины патрулируют улицы, парки и окрестности исключительно на общественных началах. И это большая проблема. Как рассказал пятигорский атаман Владимир Понамарев, полиция требует, чтобы казаки ежедневно в 9 утра присутствовали на разводах. Но люди работают, содержат семьи и не могут уходить с работы на развод. Патрулировать улицы казаки могут только в свободное время – в свои выходные и отпуска. Получается своеобразная «дружина выходного дня», которая не может быть достаточно эффективной. В то же время приобретение Пятигорском статуса столицы СКФО прибавило негатива в криминогенную обстановку города:

– У нас теперь что ни день, то какое-нибудь происшествие, – рассказал атаман, – и не попрепятствуешь гостям, которые дома стесняются нарушать законы, – они ж у себя в «столице».

Он отметил, что в Пятигорске требуются не только пешие, но и конные патрули для охраны спокойствия граждан в отдаленных лесных и парковых зонах.

Юрий Гонтарь обратил внимание присутствующих, что сегодня в городах КМВ сложилась такая обстановка, что люди, в том числе отдыхающие на курортах, боятся задерживаться в парках до темного времени суток. А этот факт может весьма негативно сказаться на турпотоке и имидже края.

Атаман Павловского казачьего общества Владимир Роговой, где 16 человек охраняют порядок на возмездной основе, напомнил, что в выходные в питейные заведения края направляются любители выпить и красиво отдохнуть из соседних республик, где алкоголь под запретом. Но, по словам атамана, один только вид папахи и нагайки действует на буйных «алкотуристов» лучше успокоительной таблетки. А потому в восточных районах не только нельзя сокращать казачьи патрули, но и требуется подумать, как привлечь к этой службе еще больше казаков.

Кроме того, что на все казачьи патрули не хватает полицейского сопровождения, выявили и еще одну очевидную проблему – отсутствие денег.

Юрий Гонтарь предложил смотреть шире дефицитного краевого бюджета и подумать над тем, где найти дополнительные источники. В том числе вспомнить про федеральный бюджет, так как курорты КМВ имеют федеральный статус. Стоит подумать и о том, как можно получить на эти цели деньги, которые принесет курортный сбор. Также он предложил продумать финансирование казачьих дружин за счет местных бюджетов.

Но в первую очередь казачьим обществам нужно будет продумать и просчитать, сколько требуется человек для обеспечения правопорядка и какие нужны ресурсы. На этот процесс отпущен месяц, после чего будет разработан план дальнейших действий по нахождению необходимых средств. По примерным расчетам, это около 15 миллионов рублей, что, по словам депутатов, вполне реально найти.

Не менее острым стало обсуждение вопроса об охранной деятельности. Как рассказал Юрий Гонтарь, сегодня в крае сложилась такая ситуация, когда под личиной казачества объекты охраняет кто угодно, только не казаки.

– Это организации из Дагестана, Карачаево-Черкесии, других соседних и дальних регионов, – отметил он. – Даже администрацию города Ставрополя охраняют сотрудники ИП с труднопроизносимой и совсем не казачьей фамилией. А ведь охранная деятельность приносит огромные деньги, которые могли бы пойти на развитие казачьего движения нашего края. Мы казачий край или нет? Мы хозяева на этой земле или нет? Так почему нас охраняет кто-то другой? Это как в той присказке: «Доверили козлу охранять капусту». Хотим, чтобы порядок и законность на нашей земле были, – самим себя и свой край охранять надо!

Но, как рассказали казаки, с сегодняшней материальной базой они просто не могут тягаться в тендерах на охранную деятельность.

Депутаты пообещали обратиться к правительству края, чтоб изыскать возможности финансового и материального содействия казакам для создания необходимых условий их охранным обществам.

Наталья ШОЛОХОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/skolko_kazakov_trebuetsya_stavropolyu_dlya_obespecheniya_pravopo_98562.html