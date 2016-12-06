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6 декабря 2016 г.

Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья

В канун Дня Героев Отечества, который традиционно отмечается 9 декабря, глава региона В. Владимиров провел прием. На торжественную встречу были приглашены ветераны войн и вооруженных конфликтов, награжденные званиями Герой Советского Союза и Герой России. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны В. Ткачева. Участники также обсудили актуальные вопросы современности, поделились воспоминаниями о боевом прошлом.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/priem_v_chest_geroev_otechestva_provel_gubernator_v_pravitelstve_98604.html
Фотография к статье Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья
Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья
Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья
Фото пресс-службы губернатора СК
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