Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья

В канун Дня Героев Отечества, который традиционно отмечается 9 декабря, глава региона В. Владимиров провел прием. На торжественную встречу были приглашены ветераны войн и вооруженных конфликтов, награжденные званиями Герой Советского Союза и Герой России. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветерана Великой Отечественной войны В. Ткачева. Участники также обсудили актуальные вопросы современности, поделились воспоминаниями о боевом прошлом.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/priem_v_chest_geroev_otechestva_provel_gubernator_v_pravitelstve_98604.html