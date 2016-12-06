Покупателей жилья в «Гармонии» ждут новогодние скидки

В преддверии Нового года Строительная группа «Третий Рим» для покупателей квартир и домо в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя подготовила несколько выгодных предложений. Первое — это возможность приобрести жилье в рамках акции «Новогодние скидки»* со скидкой 7%. Экономия может составить до 370 тысяч рублей.

Смысл предложения заключается в том, что каждый день в разделе новогодней акции размещаются различные позиции объектов недвижимости в жилом районе «Гармония» по специальной цене. Для приобретения заинтересовавшего жилья по акции необходимо его забронировать и в течение семи дней с этого момента внести задаток. Забронировать один и тот же объект могут сразу несколько человек. Однако сделка заключается только с тем, кто первый внес задаток.

Покупателей домов с земельными участками в декабре помимо скидки ждет дополнительный подарок — тротурарная плитка с помощью которой можно обустроить свой дом. Количество тротуарной плитки зависит от вида приобретенного жилья: покупателям таунхасов предлагается 50 квадаратных метров, а дуплексов, флэтхаусов и особняков — 60 квадратных метров.

Чтобы приобрести понравившееся жилье по специальной цене можно воспользоваться любым способом оплаты: ипотекой, материнским капиталом, целевыми сертификатами: «Военная ипотека», «Молодая семья».

Примечательно, что молодые семьи Ставрополья все чаще рассматривают таунхаусы и флэтхаусы как отличную альтернативу трехкомнатной квартире в Ставрополе. Людей привлекает доступная цена и развитая инфраструктура жилого района «Гармония». Улицы, на которых располагаются представленные к продаже объекты недвижимости, заасфальтированы и оснащены освещением. Рядом располагаются аллея «Ласточек», признанная одной из самых протяженных в Европе, детские и спортивные площадки, Сквер памяти. Кроме того, неподалеку возводятся детский сад «Гармошка», физкультурно-оздоровительный комплекс и храм Святого великомученика Артемия.

* Акция действует с 1.12.2016 по 31.12.2016 г. Собственник ИП Захарченко Н.М. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8 (8652) 99-10-10. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161206/pokupateley_zhilya_v_garmonii_zhdut_novogodnie_skidki_98575.html