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6 декабря 2016 г.
Подари себе подписку! / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Подари себе и близким подписку на «Ставропольскую правду»!

Подари себе и близким подписку на газету «Ставропольская правда»!

Почта России проводит зимнюю декаду подписки. Скидки достигнут 45 процентов.

До 11 декабря проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со скидками.

Редакция газеты напоминает, что с 1 декабря увеличились розничные цены на нашу газету. Теперь вторничный номер (с приложением «Новый вторник») будет стоить 15 рублей, номер в среду – 10 рублей, пятничный номер (с телепрограммой на неделю) – 20 рублей. Цена подписки на первое полугодие 2017 года составляет 646,44 рубля. Подписаться на «Ставрополку» в течение декады можно дешевле – за 563,1 рубля.

И с учетом возросших цен в киосках «Роспечати» это гораздо выгоднее, чем покупать газету в розницу.

В преддверии Нового года принято думать о подарках. Порадуйте себя и своих близких подпиской на «Ставропольскую правду»!

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161206/podari_sebe_i_blizkim_podpisku_na_stavropolskuyu_pravdu_98525.html
Фотография к статье Подари себе и близким подписку на «Ставропольскую правду»!
Подари себе и близким подписку на газету «Ставропольская правда»!
Подари себе и близким подписку на газету «Ставропольская правда»!
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