Подари себе и близким подписку на «Ставропольскую правду»!
Почта России проводит зимнюю декаду подписки. Скидки достигнут 45 процентов.
До 11 декабря проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со скидками.
Редакция газеты напоминает, что с 1 декабря увеличились розничные цены на нашу газету. Теперь вторничный номер (с приложением «Новый вторник») будет стоить 15 рублей, номер в среду – 10 рублей, пятничный номер (с телепрограммой на неделю) – 20 рублей. Цена подписки на первое полугодие 2017 года составляет 646,44 рубля. Подписаться на «Ставрополку» в течение декады можно дешевле – за 563,1 рубля.
И с учетом возросших цен в киосках «Роспечати» это гораздо выгоднее, чем покупать газету в розницу.
В преддверии Нового года принято думать о подарках. Порадуйте себя и своих близких подпиской на «Ставропольскую правду»!