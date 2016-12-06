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Почетному гражданину Ставропольского края Николаю Голодникову исполнилось 95 лет

5 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения почетного гражданина Ставропольского края Николая Герасимовича Голодникова

Голодников Николай Герасимович

Участника Великой Отечественной войны, заслуженного военного летчика СССР в нашем крае помнят очень многие. На его счету более 200 боевых вылетов, он лично сбил семь самолетов противника, командовал эскадрильей, занимался воздушной разведкой. Будучи ведущим группы истребителей, потопил вражеский танкер. Среди боевых наград два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, три ордена Красной Звезды.

После войны окончил военную академию и продолжал летать вплоть до назначения в Ставрополь. С 1968 года он руководил Ставропольским высшим военным авиационным училищем летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В.А. Судца. Он дал путевки в небо сотням мальчишек, мечтавших о карьере военных летчиков и штурманов. Но и после увольнения в запас продолжал оставаться в строю. В течение 10 лет возглавлял краевой совет ДОСААФ. А в декабре 2003 года был избран председателем краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За годы работы на Ставрополье к боевым наградам ветерана присоединились мирные – медаль Героя труда Ставропольского края, ордена Почета и Дружбы.

Он ушел из жизни 25 мая 2010 года. И оставил о себе очень добрую память на земле Ставрополья.

Краевой совет ветеранов
http://www.stapravda.ru/20161206/pochetnomu_grazhdaninu_stavropolskogo_kraya_nikolayu_golodnikovu_98557.html
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