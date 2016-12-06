Нефтекумские скотокрады получили по три года лишения свобоы

В Нефтекумском районном суде рассмотрено уголовное дело по обвинению двух скотокрадов, сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Преступная парочка похитила 20 голов племенных баранов и быка. Ущерб – 260 тысяч рублей. Во второй раз они украли 200 голов овец на 800 тысяч рублей. Оба проведут за решеткой около трех лет. Кроме того, им предстоит возместить ущерб потерпевшим.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/neftekumskie_skotokrady_poluchili_po_tri_goda_lisheniya_svoboy_98581.html