На Ставрополье, рассмотрев ходатайства 28 осужденных, комиссия отклонила все

6 декабря состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, рассмотревшее ходатайства двадцати восьми осужденных в возрасте от 19 до 72 лет. Они отбывают наказание за различные виды преступлений: убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, кражи, мошенничество, грабеж, незаконный оборот наркотических средств и пр. Сразу стоит подчеркнуть: подавляющее большинство авторов прошений ранее уже были судимы, причем четырнадцать человек — от двух до восьми раз, и к ним уже применялись гуманные меры: от условно-досрочного освобождения до амнистии, что, увы, не подвигло их стать, наконец, законопослушными членами общества.

Разумеется, эти детали поступивших материалов не могли не сказаться на решении комиссии, которая весьма скрупулезно подходит к изучению всех обстоятельств, ибо судьба каждого из обратившихся, несмотря ни на что, волнует, вызывает желание хоть как-то помочь. Вот только, как показывает практика, далеко не всегда это возможно. В частности, если речь идет о преступлениях, совершенных с особой жестокостью. К примеру, как вам понравится гражданин, до смерти избивший родного брата за проявленное тем «аморальное поведение»? Очевидно, убийство здесь надо расценивать, как чуть ли не справедливое наказание. Другой «товарищ» в пьяном угаре зверски избил, едва не покалечив, женщину, получил за это лишь год колонии, и, отбыв там всего три месяца, уже «заскучал» по свободе до такой степени, что не постеснялся обратиться аж к президенту! Молодец...

Поражает наивность целого ряда ходатаев, видимо, полагающих, что их откровенное вранье, старательно изложенное на бумаге (которая все стерпит), способно убедить членов комиссии в искренности этих текстов. Ну как можно верить тому, кто в течение пятнадцати лет исправно подрабатывал переделкой сигнального оружия в огнестрел, не задумываясь, в кого полетят смертоносные пули? Или вору со стажем, не один год промышляющему всем, что плохо лежит... Среди них даже «узкие специалисты» попадаются: один полюбил воровать только велосипеды, другой — мелкий рогатый скот, третий — стройматериалы. Они явно успели приобрести достаточную квалификацию в своих увлечениях, поскольку попались далеко не с первого раза. Зато теперь почти каждый бьет себя в грудь, желая исправиться, начать работать и даже создать семью. Интересно, что мешало им раньше?

Сожаление вызвала история автоводителя весьма солидного возраста, чье неподобающее, казалось бы, ему лихачество за рулем стало причиной смерти человека: судя по обстоятельствам дела, виновник ДТП не только не вышел из машины помочь жертве, но и позже даже не пожалел принести извинения родственникам погибшей. Как видно, не только «сопляки» за рулем проявляют хамское поведение на дорогах... Справедливо сказал один из членов комиссии: хамство — понятие не возрастное. А уж агрессивное рукоприкладство да еще с националистическим душком, как в случае с другим просителем, просто-напросто позорит многонациональный Кавказ, и в этом члены комиссии были также единодушны.

В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем этим осужденным.

http://www.stapravda.ru/20161206/na_stavropole_rassmotrev_khodataystva_28_osuzhdennykh_komissiya__98607.html