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6 декабря 2016 г.
Лучший коллективный договор / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

На Ставрополье названы победители конкурса на лучший коллективный договор

На Ставрополье подведены итоги краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства». В этом году в конкурсе приняли участие 79 организаций из 33 городов и районов.

Среди коммерческих организаций победителями признаны ПК «Минераловодский хлебокомбинат», СПК «Выбор» из поселка Пятигорского, ООО «Маргаритка» из станицы Советской Кировского района. Среди некоммерческих организаций победили ГБУ «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения», санаторий «Машук» Всероссийского общества слепых из Пятигорска, детский сад № 14 «Березка» из села Дивного Апанасенковского района.

Средства на поощрение победителей конкурса в размере 150750 рублей выделены из краевого бюджета.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161206/na_stavropole_nazvany_pobediteli_konkursa_na_luchshiy_kollektivn_98565.html
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