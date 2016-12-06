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6 декабря 2016 г.
Победа: одна на всех! / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

Квест волонтеров Победы «Битва за Москву» провели в Ставрополе

Хотели бы вы совершить путешествие во времени? На этот вопрос молодежь Ставрополя ответила дружным «да»!

5 декабря на базе кадетской школы им. А.П. Ермолова краевой Центр молодежных проектов провел VIII Всероссийский историко-патриотический квест волонтеров Победы «Битва за Москву». Он посвящен одной из крупнейших военных операций Великой Отечественной войны. Участники – дети и подростки, представители разных учебных заведений – погрузились в события 1941 – 1942 годов. В течение нескольких часов они выполняли интересные задания: опробовали себя в качестве военных разведчиков, восстановили ход событий обороны города и контрнаступления советских войск. Квест оставил много ярких впечатлений, а главное, показал ценность Победы.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161206/kvest_volonterov_pobedy_bitva_za_moskvu_proveli_v_stavropole_98567.html
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Историко-патриотический квест волонтеров Победы «Битва за Москву» в Ставрополе
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